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Политика 15 марта 2024 17:21

Памфилова предупредила о фейках со «сбоями» в работе ДЭГ в России

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В соцсетях распространяются фейковые сообщения о якобы сбоях в работе дистанционного электронного голосования. При этом поступают они из регионов, где такая форма не применялась. На это обратила внимание председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

Так, по ее словам, такие сообщения поступали из Ингушетии. «Хочу сказать, что у нас в Республике Ингушетия ДЭГ вообще не применяется», – цитирует ТАСС председателя ЦИК.

Кроме того, фейки отмечены в Ставропольском крае, который тоже не относится к участникам ДЭГ.

Напомним, что эта форма голосования на выборах Президента России — 2024 используется в 29 субъектах Федерации.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

#выборы президента-2024
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