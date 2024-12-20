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Памфилова отметила работу ЦИК Татарстана на выборах в 2024 году
В Москве на Всероссийском совещании представителей избиркомиссий субъектов РФ прошла встреча Председателя ЦИК России Эллы Памфиловой и руководителя татарстанской ЦИК Андрея Кондратьева.
Памфилова поблагодарила членов Центризбиркома Татарстана, территориальных и участковых избирательных комиссий республики за успешное проведение выборов Президента России и депутатов Госсовета Татарстана, высоко оценила проект «Всей семьей на выборы», активное взаимодействие ЦИК РТ с представителями региональных средств массовой информации, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.
Также на встрече обсуждалась возможность проведения в марте 2025 года Всероссийского совещания пресс-секретарей региональных избирательных комиссий. Масштабное мероприятие может пройти в Казани. Участие в нем планирует принять председатель ЦИК России.
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