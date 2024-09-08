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Памфилова назвала минимальным число обращений о нарушениях на выборах
В единый день голосования, который проходит сегодня в России, зафиксировано минимальное число жалоб на нарушения на выборах. Об этом объявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК.
В то же время, обратила внимание она, голосование проходит в экстремальных и экстраординарных условиях.
«Резко снизилось количество обращений о конкретных нарушениях», — цитирует Памфилову ТАСС.
Однако, с другой стороны, заявила Памфилова, наблюдается рост инцидентов, связанных с «[некоторыми] представителями наших уважаемых партий».
Так, получено свыше 60 подобных обращений в разных регионах России. «Наибольшее количество подобных инцидентов, я бы так сказала, подтвержденных реальностью, у нас отмечено в городе Севастополь, в Псковской и Самарской областях», — уточнила председатель ЦИК РФ.
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