Памфилова: На Западе идет беспрецедентное нарушение избирательных прав россиян

В западных странах россияне столкнулись с беспрецедентным нарушением их избирательных прав. Об этом на открытии информационного центра ЦИК РФ заявила председатель комиссии Элла Памфилова, сообщает РИА Новости.

Она подчеркнула, что нарушаются и ограничиваются права именно рядовых граждан.

«Ладно мы, под всеми санкциями, всякие ограничения, чиновники высокопоставленные, политики, государственные деятели <...> А рядовые граждане здесь при чем?» — возмутилась она.

Напомним, завтра в России стартуют восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации, которые продлятся 15, 16 и 17 марта. До них допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).