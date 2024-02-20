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Политика 20 февраля 2024 12:21

Памфилова: На выборах Президента РФ максимально расширили возможности наблюдения за ДЭГ

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На выборах Президента России ЦИК РФ максимально расширил возможности наблюдения за ДЭГ. Об этом сказала председатель Центризбиркома страны Элла Панфилова, чьи слова приведены в телеграм-канале комиссии.

Она отметила, что на данный момент существуют три уровня контроля: первый – это очное присутствие в помещении территориальной избиркома дистанционного электронного голосования. Для этого зарегистрированный кандидат может назначить по три наблюдателя.

Второй уровень – это наблюдение на специальном портале наблюдения в интернете. Здесь могут удаленно, в любой точке, наблюдать за ходом ДЭГ политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, их региональные отделения, доверенные лица кандидатов, общественные палаты российских субъектов, где проводится ДЭГ.

Третий уровень – любой желающий в интернете может получать информацию в режиме онлайн о получивших избирательные бюллетени в разрезе избирательных участков, о числе проголосовавших избирателей, а после расшифровки голосов – о результатах ДЭГ.

Напомним, в ЦИК РФ проходит круглый стол по вопросам применения ДЭГ. Посмотреть его можно по ссылке.

#Элла Памфилова #цик рф #выборы президента-2024
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