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Памфилова: На выборах Президента РФ максимально расширили возможности наблюдения за ДЭГ
На выборах Президента России ЦИК РФ максимально расширил возможности наблюдения за ДЭГ. Об этом сказала председатель Центризбиркома страны Элла Панфилова, чьи слова приведены в телеграм-канале комиссии.
Она отметила, что на данный момент существуют три уровня контроля: первый – это очное присутствие в помещении территориальной избиркома дистанционного электронного голосования. Для этого зарегистрированный кандидат может назначить по три наблюдателя.
Второй уровень – это наблюдение на специальном портале наблюдения в интернете. Здесь могут удаленно, в любой точке, наблюдать за ходом ДЭГ политические партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов, их региональные отделения, доверенные лица кандидатов, общественные палаты российских субъектов, где проводится ДЭГ.
Третий уровень – любой желающий в интернете может получать информацию в режиме онлайн о получивших избирательные бюллетени в разрезе избирательных участков, о числе проголосовавших избирателей, а после расшифровки голосов – о результатах ДЭГ.
Напомним, в ЦИК РФ проходит круглый стол по вопросам применения ДЭГ. Посмотреть его можно по ссылке.
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