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Общество 25 сентября 2026 11:41

Памфилова: на ресурсы ЦИК зафиксировали 28 млн потенциально опасных воздействий

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Около 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы Центральной избирательной комиссии РФ было зафиксировано за время избирательной кампании. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии.

«За время кампании было зафиксировано порядка 28 млн потенциально опасных воздействий на ресурсы ЦИК РФ», – сказала Памфилова.

Выборы депутатов Госдумы IX созыва и совмещенные с ними региональные и муниципальные кампании прошли в России с 18 по 20 сентября. Голосование проводилось в течение трех дней, в том числе с использованием дистанционного электронного голосования.

#Выборы-2026 #выборы в госдуму рф #Элла Памфилова
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