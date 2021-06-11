Памфилова: Форум «Мой голос» должен стать площадкой для обмена опытом между регионами

Форум «Мой голос» будет содействовать обмену опытом между участниками избирательного процесса всех регионов страны. Такое мнение выразила председатель ЦИК России Элла Памфилова в обращении к участникам мероприятия.

Обращение председателя Центральной избирательной комиссии РФ к участникам форума зачитал депутат Государственной Думы Олег Морозов.

«Форум избирателей „Мой голос“ — один из наиболее востребованных и динамично развивающихся проектов, в рамках которых реализуются задачи информационного обеспечения избирательного процесса», — отметила Памфилова.

Благодаря форуму участники узнают самую свежую информацию об избирательной системе, ее правовой базе и реальной практике.

«Отрадно, что форум стал межрегиональным, полагаю, что и в дальнейшем он должен быть площадкой обмена опытом между регионами», — добавила она.

В будущем форум «Мой голос» трансформируется в площадку для обсуждения актуальных вопросов развития избирательного процесса и новых современных форм голосования, подытожила Памфилова.

Форум избирателей «Мой голос» — это постоянно действующая площадка для всех участников избирательного процесса: избирателей, членов избирательных комиссий, общественных организаций и лидеров общественного мнения. Во время сессий приглашенные эксперты вместе с жителями республики обсуждают развитие электоральных процессов.