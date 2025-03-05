Паломничество в Мекку: как совершается умра и что нужно знать перед посещением святынь

Мусульмане со всего мира ежегодно посещают Мекку с целью совершения паломничества. Одной из его разновидностей служит умра. Как правильно совершить малое паломничество, какие обряды необходимо совершить, а также чем можно заняться в Саудовской Аравии помимо выполнения религиозной практики – в материале «Татар-информа».





Фото: предоставлено Хакимуллой Хабибуллиным

Что такое умра и в чем ее достоинства для мусульманина

Умра (от арабского «итимар» – «визит», «посещение») – это религиозный обряд, включающий определенную процедуру совершения религиозной практики. В частности, это посещение Каабы и обход вокруг нее (таваф), ритуальный бег между холмами Сафа и Марва, а также стрижка волос (или бритье головы).

Согласно ханафитскому мазхабу, которого придерживаются мусульмане Татарстана, умра считается желательным деянием, за совершение которого человеку полагается награда от Всевышнего.

Кроме того, выполнение умры дает и множество других преимуществ:

- прощение грехов

Пророк Мухаммад наставлял: «Каждая последующая умра искупает грехи, которые человек совершил с момента предыдущей» (Бухари, Муслим).

- положение «гостей Аллаха»

В хадисе сказано: «Верующие, которые совершают большой и малый хадж (под малым хаджем понимается умра – прим. Т.-и), считаются гостями Аллаха. Если они будут просить у Него, Он ответит им, а если станут просить прощения, то Он простит им» (Насаи, Ибн Маджа).

- освобождение от бедности

Пророк призывал: «Выполняйте хадж и умру по очереди, так как они отгоняют бедность и грехи наподобие того, как кузнечный мех очищает золото, железо и серебро» (Ахмад).

Пророк Мухаммад сказал: «Когда настанет месяц Рамадан, соверши умру, ибо умра (совершенная) в Рамадане приавнивается (по награде) к хаджу» (Муслим).

Желательно умру совершать в священный месяц Рамадан, но в целом верующим разрешено отправляться в малое паломничество в любое время года.

Фото: предоставлено Хакимуллой Хабибуллиным

Условия совершения умры

Для того чтобы человек мог отправиться в малое паломничество, он должен соответствовать ряду требований:

- исповедовать ислам;

- быть в здравом рассудке;

- быть совершеннолетним (с точки зрения ислама);

- иметь физические и финансовые возможности для этого;

- женщины должны отправляться в умру в сопровождении махрама (близкого родственника мужского пола).

Умра в 2025 году: что нужно знать

В настоящее время организацией паломничества в Мекку занимаются отдельные организации. Поэтому мусульманину, желающему отправиться в умру, следует связаться с одним из таких операторов и уточнить условия поездки. Как правило, для совершения малого паломничества верующие отправляются на две недели, хотя возможны и более краткосрочные варианты. Стоимость совершения умры в текущем году начинается от 100 тыс. рублей.

Фото: предоставлено Хакимуллой Хабибуллиным

Подробнее о подготовке и совершении умры «Татар-информу» рассказал паломник из Кукморского района Татарстана Хакимулла Хабибуллин, который на днях вернулся из Мекки.

«Организация умры в Татарстане проходит на достаточно высоком уровне. Во время контакта с оператором тебе дается подробное разъяснение об условиях паломничества, что необходимо с собой взять. В аэропорту вас провожают организаторы, дают подробные указания. Люди отправляются в Мекку организованными группами, в каждой из них назначается свой руководитель, который должен владеть арабским языком в совершенстве», – рассказал он.

Паломники, вылетающие из аэропорта Казани, добираются до Саудовской Аравии с пересадками.

«Из Казани мы вылетели в Шарджу (ОАЭ), там мы были где-то 5-6 часов. Оттуда полетели в Таиф (Саудовская Аравия), который находится примерно в 80 км от Мекки. В Таифе уже был микат (специальные места, в которых мусульмане входят в состояние ихрама, – прим. Т.-и), там мы вошли в состояние ихрама (состояние духовной чистоты человека, совершающего паломничество, – прим. Т.-и). Например, те, кто прибывает на самолете в Джидду (Саудовская Аравия), входят в состояние ихрама еще в Шардже, а намерение на совершение умры делают уже в самолете. Прилетающие в Медину входят в состояние ихрама в микате, который находится в тех краях. Для того чтобы войти в состояние ихрама, следует совершить омовение, иметь соответствующее намерение и надеть специальное одеяние, которое также называется ихрамом», – отметил Хабибуллин.

После вхождения в состояние ихрама верующие направляются в Мекку на специальных автобусах. По прибытии в город паломники вступают на территорию Заповедной мечети (Масджид аль-Харам), в центре которой располагается Кааба. Именно она служит направлением для мусульман всего мира во время молитвы. Мечети всего мира строятся таким образом, чтобы лицевая сторона здания была направлена именно в сторону Каабы.

Фото: предоставлено Хакимуллой Хабибуллиным

«У Каабы мусульмане совершают таваф, нужно сделать семь кругов вокруг Каабы, затем выполняется молитва, состоящая из двух ракаатов, она так и называется – таваф-намаз, затем пьешь воду из источника Зам-Зам», – пояснил паломник.

Далее во время умры мусульмане приступают к ритуальному бегу между холмами Сафа и Марва.

«Между Сафа и Марва необходимо семь раз переместиться туда-обратно. Там есть еще такая специальная зеленая зона, примерно 100 метров, вот на ней нужно делать легкую пробежку», – рассказал Хабибуллин.

Затем паломники отправляются в гостиницу, где в обязательном порядке следует постричь или побрить волосы на голове. После этой процедуры умра считается выполненной, а сам человек выходит из состояния ихрама.

Фото: предоставлено Хакимуллой Хабибуллиным

Чем заняться в Саудовской Аравии в свободное время

Для паломников во время пребывания в Саудовской Аравии организуют различные экскурсии.

«Мы ездили по местам, посещение которых входит в число обрядов совершения хаджа: долина Мина, гора Арафат и Джамарат – место, где происходит обряд закидывания камнями шайтана. Эти экскурсии, как правило, входят в путевку», – рассказал Хабибуллин.

Также предлагалась экскурсия в Таиф, это уже была платная экскурсия, которую организовывал руководитель группы. Желающие искупаться в жаркую погоду могли отправиться к Красному морю. Для этого также был организован спецтранспорт. По словам Хабибуллина, пляжем назвать это трудно, поскольку там нет загорающих людей, но есть песок и теплая морская вода.

«Мне также довелось побывать у горы Ухуд. Именно здесь произошла знаменитая битва при Ухуде, в которой мусульманам противостояла армия мекканских многобожников, притеснявших мусульман. То сражение, несмотря на неоднозначность его итогов, сыграло важную роль в становлении ислама. Рядом с этой горой находится кладбище, где похоронены 70 сподвижников пророка, погибших в том сражении, включая родного дядю пророка Хамзу ибн Абдульмуталиба», – рассказал собеседник «Татар-информа».

Также Хабибуллин успел побывать и в Медине, где совершил намаз в Мечети Пророка (Масджид ан-Наби) – второй по значимости мечети в исламе.

«Но большую часть времени паломники стремились совершать намазы в Заповедной мечети, поскольку одна молитва в ней по своей награде в 100 тыс. раз превышает намаз в обычной мечети. От гостиницы до этой мечети мы тратили около получаса пути пешком. Причем на утреннюю молитву я отправлялся заранее, чтобы успеть совершить таваф до намаза, а после него и вплоть до восхода солнца я читал Коран. Поэтому если все пять ежедневных обязательных намазов совершать в Заповедной мечети, то свободного времени почти не остается», – пояснил спикер.

Хакимулла Хабибуллин – паломник со стажем, это была его седьмая умра, до этого он также совершил хадж. Он признается, что каждый раз, находясь в священной Медине, испытывает такие эмоции, как будто оказался здесь впервые.

«Когда приезжаешь сюда, весь твой мир меняется кардинально. Ты оказываешься в другом мире и начинаешь по-новому смотреть на многие вещи. Там душа успокаивается, и каждый раз хочется вновь посетить эти места, поскольку паломничество укрепляет иман. Даже когда ты просто гуляешь по улице, то понимаешь, что в этих местах бывал сам пророк. Поэтому всем настоятельно рекомендую совершить паломничество», – заключил Хабибуллин.