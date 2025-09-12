Пальмовое масло в продуктах для детских учреждений хотят запретить

Депутаты Госдумы направили на рассмотрение в правительство РФ законопроект, предусматривающий запрет использования пальмового масла в продуктах детского питания. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы выступили глава думского комитета по защите семьи Нина Останина и глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

В пояснительной записке отмечается, что действующее законодательство не запрещает использование пальмового масла в продуктах для детских коллективов, что создает правовой пробел и не позволяет в полной мере обеспечить принципы здорового и безопасного питания для детей.

«Предлагается ввести запрет на использование пальмового и пальмоядрового масел, а также их стеариновых фракций в пищевых продуктах, предназначенных для питания детей в образовательных учреждениях, учреждениях социальной защиты, организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в иных организованных коллективах», – говорится в тексте законопроекта.

Ограничение будет распространяться на все продукты, поставляемые в эти учреждения, включая готовые блюда, кулинарные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также молочную продукцию.

Авторы инициативы подчеркивают, что запрет направлен на исключение из рациона детей продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, способных негативно влиять на здоровье и способствовать развитию хронических заболеваний.

По мнению авторов законопроекта, его принятие будет способствовать реализации государственной политики по охране здоровья детей и обеспечению безопасного и качественного питания в организациях, ответственных за воспитание и оздоровление детей.