«Палмейрас» предложил €15 млн за Нино, «Зенит» требует €20 мл
Фото: fc-zenit.ru

Бразильский «Палмейрас» сделал предложение «Зениту» о трансфере защитника Нино в размере €15 млн. Петербургский клуб хочет выручить €20 млн, сообщает ESPN.

По информации источника, сине-бело-голубые могут снизить цену в зависимости от результатов сезона. Игрок хотел бы вернуться в Бразилию, но не намерен давить на клуб.

В текущем сезоне 29-летний Нино провел 29 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2028 года. Рыночная стоимость защитника оценивается в €10 млн.

