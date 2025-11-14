«Палмейрас» отказался продавать Элиаса «Зениту» за 20 миллионов евро

Фото: YouTube

Бразильский футбольный клуб «Палмейрас» отказался продавать «Зениту» своего молодого полузащитника Аллана Элиаса. Об этом сообщает футбольный инсайдер Экрем Конур в своем микроблоге в социальной сети X.

Он утверждает, что питерцы предложили € 20 миллионов за 21-летнего футболиста, но бразильцы ответили отказом.

Также Конур утверждает, что Элиасом интересуются клубы английской Премьер-лиги: «Вест Хэм», «Вулверхэмптон», «Брайтон» и «Фулхэм».

21-летний Аллан выступает за взрослую команду «Палмейраса» с января нынешнего года. Контракт полузащитника с «Палмейрасом» рассчитан до 2029 года.

По данным авторитетного ресурса Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 миллиона.