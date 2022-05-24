Паллиатив, терапия и онкомаркеры: татарстанцы задали свои вопросы ведущим онкологам

В Общественной палате Татарстана прошла горячая линия на тему «Оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями».

Фото: Пресс-служба Общественной палаты РТ

Так, вопросы татарстанцев касались оказания паллиативной помощи людям, живущим с раком, бесплатной сдачи анализов крови на онкомаркеры, а также наличия препаратов для онкобольных.

Фото: Пресс-служба Общественной палаты РТ

«Татар-информу» в пресс-службе палаты рассказали, что на все интересующие вопросы жителей ответили главный онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов, заведующий отделением нейрохирургии №1 РКБ, нейрохирург Тимур Бикмуллин, заместитель главного врача по медицинской части республиканского онкодиспансера, главный внештатный специалист по паллиативной помощи Минздрава республики Ильсур Шаймарданов и руководитель клиники радиотерапии РКОД, главный внештатный специалист радиолог Министерства здравоохранения РТ Олег Моров.

Фото: Пресс-служба Общественной палаты РТ

Вопросы жители Татарстана задавали по телефону и через интернет-приемную.