Палки в коньки, рваные шнурки: 12 место Гуменника, лидер Маринин в короткой программе ОИ
Россиянин Гуменник стал 12-м по итогам короткой программы на Олимпиаде-26
Вчера в Италии прошел турнир среди «личников» по фигурному катанию в рамках ОИ-26. Россиянин Петр Гуменник занял 12-е место в короткой программе и прошел во вторую часть соревнований. Спортсмен из США российского происхождения Илья Малинин стал лидером первого дня. Об итогах короткого проката среди мужчин-фигуристов – в материале «ТИ-Спорта».
Гуменник мог оказаться в четверке по итогам короткого проката на ОИ-26?
Российский фигурист Петр Гуменник, дебютировавший вчера в короткой программе среди мужчин на зимних Олимпийских играх-2026, прошел отбор во вторую часть соревнований, став 12-м с результатом 86,72 балла. Россиянина трибуны в Милане встретили бурей оваций, а после выступления на лед ему выбросили тонну мягких игрушек.
Свою программу Гуменник правда откатал не идеально. Все заявленные элементы выполнил: четверной флип с двойным тулупом, четверной лутц и тройной аксель. Первый из них не засчитали, исполнил нечисто - виной тому неудачное приземление. Итог - 48,43 за технику.
Во время выступления россиянина произошел интересный инцидент. У Гуменника лопнул шнурок на коньке во время проката. Сам спортсмен заметил это лишь после финиша и иронично пошутил. «Видимо не выдержал такого напряжения. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку дает» - приводит слова Петра журналист Константин Лесик в своем телеграм-канале.
Так или иначе, основную задачу Гуменник выполнил – он прошел дальше и выступит с произвольной программой на Олимпийских играх в эту пятницу. По мнению российских экспертов, комментировавших эфир турнира на Okko.ru, Дмитрия Козловского и Даниила Глейхенгауза, Гуменнику вполне по силам было оказаться в четверке при чистом исполнении каскада 4,2 вместо 4,3.
Тарасова о выступлении Гуменника первым: «Откровенное хамство»
Возможно россиянин просто переволновался. Петр Гуменник открывал данный турнир своим выступлением, что изначально вызвало бурю эмоций с российской стороны. Одной из первых высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.
«То, что наш Гуменник выступает первым – это открытое хамство со стороны организаторов», - заявила Тарасова в эксклюзивном интервью «АиФ Москва». Как правило, в начале соревнований выходят непризнанные или малоизвестные спортсмены. Сложилось впечатление, что организаторы преднамеренно хотели подчеркнуть статус российского фигуриста Петра Гуменника, в том, что его выступление в данных соревнованиях является лишь разогревочным.
Хотя Гуменник ранее уже удостаивался возможности выступать на Олимпиаде, правда юношеской. И в целом в последнее время показывает стабильные результаты на общероссийском уровне. Так что возможно и здесь не обошлось без травли россиян. Как ни крути, выступать первым номером в фигурном катании невыгодно по нескольким причинам. Вначале соревнований судьи обычно склонны придерживать оценки, так как еще не видели остальных участников.
Что касается фаворитов турнира, показавших высокие результаты на предыдущих соревнованиях и хорошо известных широкому кругу, - их выступления обычно ставят в конце. И своего рода это такой приятный бонус в формате того, что все самое интересное – в конце. К тому же это дает им некоторое преимущество. Под занавес соревнований судьи начинают выдавать более объективные оценки, принимая во внимание уровень выступивших ранее фигуристов.
За два дня до официальных соревнований правообладатели запретили Гуменнику выступать под выбранной композицией
Кстати, ситуация с жеребьевкой – не единственное препятствие, с которым Петру Гуменнику пришлось столкнуться в преддверии Олимпиады. За пару дней до старта соревнований россиянину сообщили, что ему запрещено выступать на Играх под композицию «Парфюмер», с которой он заявился на соревнования. Якобы правообладатели отозвали разрешение в ее использовании для российского атлета. Татьяна Тарасова выразила удивление и на этот счет.
«Он же с этой программой выступал на олимпийском отборе. Что ж тогда не сказали?» - возмутилась Тарасова в беседе с «РИА Новости». Обе ситуации в нынешних условиях вызывают немало вопросов. Реально ли это были попытки оказать психологическое давление на российского спортсмена и всунуть палки в коньки или все же стечение обстоятельств – доподлинно неизвестно.
В конечном итоге Гуменнику пришлось в последний момент заменить композицию и ею стал саундтрек из фильма «Онегин» - Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Сам композитор против такого решения не был и даже прокомментировал данное решение.
«Мое творчество очень долгие годы связано с миром фигурного катания, и за многие годы у меня сложились очень добрые отношения и с нашим прекрасными фигуристами. Вопросов по авторским правам быть не может. Мне как творческому человеку, который пишет музыку, безусловно льстит и очень приятно, что Петр Гуменник выбрал мое произведение для выступления на Олимпиаде. Я очень болею за наших спортсменов» – сказал Акопян Sports.ru.
Нарезку в сжатые сроки сделал хореограф Даниил Глейхенгауз и отметил в эфире Okko, где проходила прямая трансляция соревнований: «Это было лучшее решение, которое мы могли найти». Впрочем, композиция подошла идеально, все элементы были выполнены в такт. Стоит также отметить плавность движений самого фигуриста во время выступления и его танцевальные элементы.
Напомним, что российские фигуристы на Олимпиаде выступают в нейтральном статусе и могут принимать участие только в личных турнирах. Следующий старт у мужчин пройдет 13 февраля в рамках произвольной программы. На нем Гуменник заявил пять четверных. Что касается Аделии Петросян, то она также выступит на Играх с короткой программой среди одиночниц - 17 февраля. Произвольная программа у женщин пройдет 19 февраля.
Девять фигуристов из топ-30 на Олимпиаде – российского происхождения
Завершились соревнования в заключительной пятой разминке выходом на лед американского фигуриста российского происхождения Ильи Малинина и представителя Японии – Юма Кагияма. Днем ранее зрители наблюдали за противостоянием между действующим чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады-2022 в командных состязаниях.
В короткой программе Малинин как раз уступил японцу в 10,67 балла и занял второе место. Зато в рамках произвольных выступлений русский фигурист принес победу США, совершив сальто назад и приземлив его на одно лезвие. И сделал это Малинин впервые за 50 лет в истории Олимпиады. Ранее элемент находился в числе запрещенных и был снова введен лишь в 2024 году.
В личном турнире, по итогам своего первого проката, Малинин заработал 108, 16 баллов, обойдя своего конкурента Кагияма на пять баллов. Илья откатал не просто технически сложную, но и чистую программу, исполнив четверной флип, тройной аксель и каскад, четверной лутц – тройной тулуп и все это в сочетании с акробатически сложными элементами.
Стоит отметить интересные факты в этих Олимпийских играх в соренованиях по фигурному катанию. Всего в топ-30 лучших среди мужчин вошли девять фигуристов российского происхождения. Помимо Гуменника, это фигуристы представляющие другие страны. В их числе: Михаил Шайдоров (Казахстан), Андрей Торгашев (США), Стефан Гоголев (Канада), Максим Наумов (США), Денисс Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша) и Владимир Литвинцев (Азербайджан). А явным фаворитам на олимпийское золото в одиночном мужском фигурном катании выступает представитель США, но имеющий русские прямые корни Илья Малинин, родители которого родом из Новосибирска.