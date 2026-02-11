Палки в коньки, рваные шнурки: 12 место Гуменника, лидер Маринин в короткой программе ОИ

Вчера в Италии прошел турнир среди «личников» по фигурному катанию в рамках ОИ-26. Россиянин Петр Гуменник занял 12-е место в короткой программе и прошел во вторую часть соревнований. Спортсмен из США российского происхождения Илья Малинин стал лидером первого дня. Об итогах короткого проката среди мужчин-фигуристов – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fsrussia.ru

Гуменник мог оказаться в четверке по итогам короткого проката на ОИ-26?

Российский фигурист Петр Гуменник, дебютировавший вчера в короткой программе среди мужчин на зимних Олимпийских играх-2026, прошел отбор во вторую часть соревнований, став 12-м с результатом 86,72 балла. Россиянина трибуны в Милане встретили бурей оваций, а после выступления на лед ему выбросили тонну мягких игрушек.

Свою программу Гуменник правда откатал не идеально. Все заявленные элементы выполнил: четверной флип с двойным тулупом, четверной лутц и тройной аксель. Первый из них не засчитали, исполнил нечисто - виной тому неудачное приземление. Итог - 48,43 за технику.

Во время выступления россиянина произошел интересный инцидент. У Гуменника лопнул шнурок на коньке во время проката. Сам спортсмен заметил это лишь после финиша и иронично пошутил. «Видимо не выдержал такого напряжения. Хорошо, что лопнул у самого носка, там он не такую важную поддержку дает» - приводит слова Петра журналист Константин Лесик в своем телеграм-канале.

Так или иначе, основную задачу Гуменник выполнил – он прошел дальше и выступит с произвольной программой на Олимпийских играх в эту пятницу. По мнению российских экспертов, комментировавших эфир турнира на Okko.ru, Дмитрия Козловского и Даниила Глейхенгауза, Гуменнику вполне по силам было оказаться в четверке при чистом исполнении каскада 4,2 вместо 4,3.

Фото: fsrussia.ru

Тарасова о выступлении Гуменника первым: «Откровенное хамство»

Возможно россиянин просто переволновался. Петр Гуменник открывал данный турнир своим выступлением, что изначально вызвало бурю эмоций с российской стороны. Одной из первых высказалась заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

«То, что наш Гуменник выступает первым – это открытое хамство со стороны организаторов», - заявила Тарасова в эксклюзивном интервью «АиФ Москва». Как правило, в начале соревнований выходят непризнанные или малоизвестные спортсмены. Сложилось впечатление, что организаторы преднамеренно хотели подчеркнуть статус российского фигуриста Петра Гуменника, в том, что его выступление в данных соревнованиях является лишь разогревочным.

Хотя Гуменник ранее уже удостаивался возможности выступать на Олимпиаде, правда юношеской. И в целом в последнее время показывает стабильные результаты на общероссийском уровне. Так что возможно и здесь не обошлось без травли россиян. Как ни крути, выступать первым номером в фигурном катании невыгодно по нескольким причинам. Вначале соревнований судьи обычно склонны придерживать оценки, так как еще не видели остальных участников.

Что касается фаворитов турнира, показавших высокие результаты на предыдущих соревнованиях и хорошо известных широкому кругу, - их выступления обычно ставят в конце. И своего рода это такой приятный бонус в формате того, что все самое интересное – в конце. К тому же это дает им некоторое преимущество. Под занавес соревнований судьи начинают выдавать более объективные оценки, принимая во внимание уровень выступивших ранее фигуристов.

Фото: © Санто Стефано / РИА Новости

За два дня до официальных соревнований правообладатели запретили Гуменнику выступать под выбранной композицией

Кстати, ситуация с жеребьевкой – не единственное препятствие, с которым Петру Гуменнику пришлось столкнуться в преддверии Олимпиады. За пару дней до старта соревнований россиянину сообщили, что ему запрещено выступать на Играх под композицию «Парфюмер», с которой он заявился на соревнования. Якобы правообладатели отозвали разрешение в ее использовании для российского атлета. Татьяна Тарасова выразила удивление и на этот счет.

«Он же с этой программой выступал на олимпийском отборе. Что ж тогда не сказали?» - возмутилась Тарасова в беседе с «РИА Новости». Обе ситуации в нынешних условиях вызывают немало вопросов. Реально ли это были попытки оказать психологическое давление на российского спортсмена и всунуть палки в коньки или все же стечение обстоятельств – доподлинно неизвестно.

В конечном итоге Гуменнику пришлось в последний момент заменить композицию и ею стал саундтрек из фильма «Онегин» - Waltz 1805 Эдгара Акопяна. Сам композитор против такого решения не был и даже прокомментировал данное решение.

«Мое творчество очень долгие годы связано с миром фигурного катания, и за многие годы у меня сложились очень добрые отношения и с нашим прекрасными фигуристами. Вопросов по авторским правам быть не может. Мне как творческому человеку, который пишет музыку, безусловно льстит и очень приятно, что Петр Гуменник выбрал мое произведение для выступления на Олимпиаде. Я очень болею за наших спортсменов» – сказал Акопян Sports.ru.

Нарезку в сжатые сроки сделал хореограф Даниил Глейхенгауз и отметил в эфире Okko, где проходила прямая трансляция соревнований: «Это было лучшее решение, которое мы могли найти». Впрочем, композиция подошла идеально, все элементы были выполнены в такт. Стоит также отметить плавность движений самого фигуриста во время выступления и его танцевальные элементы.

Напомним, что российские фигуристы на Олимпиаде выступают в нейтральном статусе и могут принимать участие только в личных турнирах. Следующий старт у мужчин пройдет 13 февраля в рамках произвольной программы. На нем Гуменник заявил пять четверных. Что касается Аделии Петросян, то она также выступит на Играх с короткой программой среди одиночниц - 17 февраля. Произвольная программа у женщин пройдет 19 февраля.

Фото: © Санто Стефано / РИА Новости

Девять фигуристов из топ-30 на Олимпиаде – российского происхождения

Завершились соревнования в заключительной пятой разминке выходом на лед американского фигуриста российского происхождения Ильи Малинина и представителя Японии – Юма Кагияма. Днем ранее зрители наблюдали за противостоянием между действующим чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады-2022 в командных состязаниях.

В короткой программе Малинин как раз уступил японцу в 10,67 балла и занял второе место. Зато в рамках произвольных выступлений русский фигурист принес победу США, совершив сальто назад и приземлив его на одно лезвие. И сделал это Малинин впервые за 50 лет в истории Олимпиады. Ранее элемент находился в числе запрещенных и был снова введен лишь в 2024 году.

В личном турнире, по итогам своего первого проката, Малинин заработал 108, 16 баллов, обойдя своего конкурента Кагияма на пять баллов. Илья откатал не просто технически сложную, но и чистую программу, исполнив четверной флип, тройной аксель и каскад, четверной лутц – тройной тулуп и все это в сочетании с акробатически сложными элементами.

Стоит отметить интересные факты в этих Олимпийских играх в соренованиях по фигурному катанию. Всего в топ-30 лучших среди мужчин вошли девять фигуристов российского происхождения. Помимо Гуменника, это фигуристы представляющие другие страны. В их числе: Михаил Шайдоров (Казахстан), Андрей Торгашев (США), Стефан Гоголев (Канада), Максим Наумов (США), Денисс Васильев (Латвия), Владимир Самойлов (Польша) и Владимир Литвинцев (Азербайджан). А явным фаворитам на олимпийское золото в одиночном мужском фигурном катании выступает представитель США, но имеющий русские прямые корни Илья Малинин, родители которого родом из Новосибирска.