«Палили 4 часа подряд»: танкисты – Герои России рассказали о службе в зоне СВО

Герои России встретились с курсантами Казанского танкового училища в рамках проекта «Вахта героев Отечества»

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Быть тебе танкистом»

Перед встречей с курсантами, которая прошла накануне, героям показали Музей боевой славы в клубе Казанского высшего танкового командного училища (КВТКУ). Управляющий музеем рассказывал героям об экспонатах и истории его создания. Он уделил внимание стенду с бюстами известных личностей со времен Российской империи и СССР по наши дни.

Героям показали Музей боевой славы в клубе Казанского высшего танкового командного училища Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Потом военнослужащих проводили в большой актовый зал, где их с нетерпением ждали курсанты младших и старших курсов.

Формат встречи был следующим: сначала Герои выходили к трибуне, представлялись, рассказывали о своем подвиге и давали советы молодым. Потом у курсантов была возможность задать интересующие их вопросы.

Одним из первых о своей службе в зоне СВО поделился Герой России, майор Иван Додосов. С 24 февраля 2022 года принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Обеспечил прорыв обороны противника стратегически важного населенного пункта — города Попасная, тем самым обеспечив освобождение части территории Луганской Народной Республики и продвижение основных сил подразделений, участвующих в операции, которые в ходе освобождения данного населенного пункта обеспечили продвижение войск в город Лисичанск.

Майор Иван Додосов с 24 февраля 2022 года принимал участие в СВО по защите Донецкой и Луганской народных республик Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Додосов рассказал о том, как выбрал путь военного.

«Я родился в Татарстане, в селе Пестрецы Пестречинского района. В 1996 году пошел в школу №1, скоро, 1 сентября, я поеду на мероприятие, на котором ее хотят переименовать в мою честь. Потом я поступил в наше благородное танковое училище, в 2010 году выпустился с отличием. Потом попал служить командиром взвода в экспериментальную бригаду. Во взводе было 4 танка, а не 3, как нас учили. Служил я в Тоцком 6 месяцев, потом мне доверили роту. Ей я командовал 2,5 года. Потом стал заместителем батальона. В 2017 году – начальником штаба батальона, прослужил в этой должности 2,5 года и попал в доблестную 90-ю дивизию, там стал командиром батальона. Сразу как началась СВО, я стал ее участником», – сказал Додосов.

По его словам, главное – впитывать знания.

«Ребята помните, что когда закончится специальная военная операция, может начаться что-то другое. Даже если СВО вас не коснется, будьте готовы. В 2014 году была Сирия, в 2008 году – Цхинвал. Одна из самых распространенных сухопутных сил у нас – это танкисты. За все время СВО звание Героев России получили 20 танкистов – выпускников Казанского танкового училища. По этому показателю мы не дотягиваем только до ВДВ, но я думаю, скоро догоним, благодаря экипажу «Алеша»», – считает он.

Иван Додосов также отметил, что по опыту СВО командир танкового взвода и танковый экипаж – это лучшие звенья, которые выполняют задачи.

Он упомянул интересные подробности о взятии Попасного, города, который был стратегически важным обьектом для освобождения части ЛНР.

«Насчет техники точно не скажу, но вот количество личного состава у противника превышало в три раза. Волнами шли, был момент, когда не получилось пробить единственную дорогу, которая шла к городу. Задумка была следующая: разбиваем танки на пары. Получилось 15 пар, они 4 часа подряд громили со всего, что есть, из пулеметов, «тучами» закидывали, велась стрельба 125 калибром. Они не отступили, потому что были хорошие укрепления. Мы их обхитрили, прошли через лес в тыл. Это легло в основу освобождения Попасной. Благодаря этому мы вышли на Лисичанск», – рассказал он.

К званию Героя России, по его словам, Додосова представляли трижды, и только на третий раз он его получил. Он также напомнил о важности своевременного обучения.

«Я вам так скажу, вы уже не маленькие, думайте головой. Защищать Родину должны мы с вами», – сказал он.

Курсанты младших и старших курсов с нетерпением ждали возможности задать вопросы героям Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

После этого курсанты начали задавать вопросы.

Какие вы можете дать советы по штурму населенных пунктов?

Без мотострелков там делать нечего, потому что в большинстве населенных пунктов есть многоэтажки. Ты можешь не увидеть одного бегущего солдата с РПГ, без мотострелков, повторюсь, делать нечего. Задача танкистов при работе в населенных пунктах – уничтожить пулеметные гнезда, где бы они ни находились, и замаскированную технику по возможности.

На поле боя взаимодействуйте с пехотой и стройте с ними план боя. Приведу пример, случай из жизни. Запрашивают танк, не могут пройти с одной стороны улицы на другую, мешает дом, в нем сидит пулеметное гнездо. Вопрос к мотострелкам: «Почему не идете?» Говорят: «Мешает пулеметное гнездо, мы не можем». Приезжает танк, разносит дом, мотострелков спрашивают: «Почему не идете?» А они отвечают: «Танкисты все сломали, там теперь прятаться негде». Работать надо вместе и слаженно.

Что вы говорите личному составу перед боевой задачей?

Главное – разьяснить, что от них требуется. Разжевать все и каждому. И нельзя забывать о поднятии боевого духа. Если видишь, что человек не готов ехать, то в самый неподходящий момент он сломается. Об этом надо думать.

Помните свой первый бой?

Точно не помню, скажу так: отлично выполненные задачи не запоминаются. Но вы всегда будете помнить о неудачах и потере личного состава, у меня так. Если хорошо выполнил задачу, молодец.

Почему вы решили стать военным?

Не поверите, я учился еще в школе и увидел курсанта идущего в увольнение. Я подумал, какой красавец, как ему форма идет. Думаю, мне бы тоже пошла. Я стал заниматься спортом и после школы я выбирал между артиллерийским училищем и танковым. Когда замеряли мой рост после школы, на тот момент, 1 метр и 50 сантиметров, выбор стал очевиден. Сказали: «Быть тебе танкистом». Я несколько раз думал о том, чтобы бросить учебу, а потом и службу, но отговаривали и помогали советом старшие. За что я им благодарен.

Выпускник Казанского танкового училища, Герой России Артур Орлов рассказал о своем опыте в зоне СВО Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Не стесняйтесь спрашивать, и у простого солдата, и у старших командиров»

Следующим о своем опыте в зоне СВО рассказал выпускник Казанского танкового училища, Герой России Артур Орлов. Штурмовая группа под командованием майора Артура Орлова выполняла боевую задачу по выявлению, блокированию и уничтожению подразделений националистических батальонов. В ходе наступления его отряд столкнулся с упорным сопротивлением противника, занявшем оборону в хорошо укрепленном опорном пункте. Однако офицер совершил обходной маневр, застал украинских военных врасплох и подорвал его оборону.

Орлов задал вопрос курсантам: кто уже бывал в зоне СВО и выполнял боевые задачи. Около 30 человек подняли руки.

«Я хочу сказать вам большое спасибо за то, что вы здесь и выбрали направление – стать военнослужащим армии России. С 2006 по 2010 год я учился здесь, в танковом училище, потом около 5 лет в городе Чебаркуль был командиром взвода, потом год командиром роты и 1,5 года начальником штаба. Потом в 2017-м принял батальон. В зоне СВО я был на Луганском, Донецком, Киевском, Херсонском направлениях», – сказал он.

После этого курсанты начали задавать вопросы.

Как часто в зоне СВО командиры подразделений пользуются боевым уставом и его положениями?

Боевой устав — это не догма, но мы обязаны его придерживаться. Там были такие события и действия, что нужно было принимать нестандартные решения. Задавали вопрос по поводу штурма населенных пунктов. Штурмовой отряд – это усиленный танковый батальон, как у нас прописано в боевом уставе. Но здесь многое зависит от командиров штурмового отряда и штурмовой группы, нужно оценить обстановку и уяснить поставленную задачу. Все нюансы надо оценить, добиваться полного понимания от личного состава, чтобы каждый знал, куда он идет и какую задачу выполняет. Главное – это организация взаимодействия.

Боевой устав – это руководство к действию, если у человека в голове все хорошо, то он соответственно с уставом строит решение своих боевых задач. Если нет, то человек работает как крестьянин, учась на своих ошибках и с болью, особенно на войне, дополнил другой Герой России, полковник Рустем Клупов.

Что тяжелее всего в психологическом плане для командира?

Честно? Запомните это навсегда – терять личный состав тяжелее всего. Не управлять боем и выполнять задачу, а терять личный состав. Поэтому, когда речь зашла о том, пользоваться боевым уставом или нет, помните, каждое ваше неверное решение как командира – это потеря личного состава, это – человеческая жизнь. Не боится принимать решения только психологически ненормальный человек, чувство страха присутствует у каждого человека, а побеждает его адреналин. Но решение за вами.

Рустем Клупов отметил, что хоронить своего солдата и будешь смотреть его матери в глаза – это самое тяжелое и страшное Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

А если еще будешь хоронить своего солдата и будешь смотреть его матери в глаза, это самое тяжелое и страшное, дополнил полковник Рустем Клупов.

В какой момент и каких качеств не хватало вашим командирам подразделений? На что нам стоит обратить внимание?

Ошибки, которые выявлялись на тот момент нужно было искоренять очень быстро. Учиться в зоне СВО поздновато. Те знания, которые вы впитали здесь, каждый предмет вам пригодится. В первую очередь соберитесь с мыслями и выпуститесь достойно. То, что вам преподавательский состав дал здесь, все это применимо. Не бойтесь никогда спрашивать совета, ни у солдат, ни у старшего командира, нужно советоваться. Если что-то не понятно, всегда спрашивайте. Там все строго, строевым шагом не ходят. Я спрашивал мнения у командиров танков, командиров взводов, простых механиков и водителей. Но несмотря на ответы, помните, что решение принимаете только вы.

На основе вашего опыта участия в СВО, что-то нужно изменить сейчас, например, тактики?

Мы быстро учимся сейчас, после выполнения задач мы проводим анализ и делимся опытом. Для этого есть специальные назначенные лица.

На территории Украины в зоне СВО присутствует НАТОвская техника, тяжело ли с ней бороться?

Пока я находился там, мне не встречалась. Ребята рассказывали, что техника слабоватая. Наш коллега Расим Баксиков и экипаж танка «Алеша», все наглядно показали.