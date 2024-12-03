Палестина подала заявку на присоединение к Новому банку развития БРИКС

Палестина подала заявку на вступление в Новый банк развития БРИКС. Также она рассчитывает на присоединение к самой организации в статусе полноправного члена. Об этом заявил советник палестинского лидера Махмуд аль-Хабаш.

«У Палестины хорошие отношения со всеми странами группы [БРИКС]. Россия, Китай и Южная Африка исторически были дружественными государствами по отношению к палестинскому народу. Мы попросили, чтобы нас приняли в члены сообщества, мы [также] представили заявку на вступление в НБР», – рассказал он в интервью изданию Agência de Notícias Brasil-Árabe.

БРИКС – межгосударственное объединение, в которое входят 10 стран в статусе полноправных членов, а также более 10 государств – в качестве партнеров. В конце октября в Казани состоялся XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли делегаты из более чем 30 стран. Палестину на форуме представлял Президент частично признанного государства Махмуд Аббас.