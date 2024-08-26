Палестина отправит запрос на присоединение к БРИКС после саммита в Казани

Палестина направит запрос на присоединение к БРИКС. Однако сделать это хотят после саммита, который пройдет в Казани в октябре. Причем одна из сессий будет посвящена ситуации в Газе, рассказал посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль, чьи слова приводит ТАСС.

«После первого нашего участия в саммите мы направим запрос на присоединение к этому объединению», - сказал он.

Спикер подчеркнул, что Президент России Владимир Путин уже обещал целиком посвятит Палестине одну из сессий. Именно поэтому у Палестины большие ожидания от саммита БРИКС, резюмировал посол.