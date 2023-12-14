Палатка и металлоискатель: вице-мэр Менделеевска Сулейманов выступит в роли Деда Мороза

Фото: пресс-служба Менделеевского района РТ.

Вице-мэр Менделеевска и заместитель председателя Горсовета Наиль Сулейманов выступит в роли Деда Мороза. Председатель совета директоров группы компаний «Тулпар» присоединился к участию в акции «Ёлка желаний».

Наиль Сулейманов исполнит новогодние мечты трех детей. Ребята попросили у «Деда мороза» четырехместную палатку, металлоискатель и детское автокресло.

Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала в Менделеевске 11 декабря. Исполнят желания детей работники исполнительного комитета, главы управлений, депутаты, руководители предприятий и организаций. Они приступили к выбору подарков для детей, чьи отцы выполняют свой долг в зоне специальной военной операции.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе мунициапального образования, всего поздравят 250 детей. Каждый из них получит желанный подарок. Главе района Радмиру Беляеву попалась открытка 10-летней Евгении Коровиной. Она мечтает о мини-смартфоне.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Президент РФ Владимир Путин выполнит желания трех юных россиян. Так, девочка по имени Ксения писала, что мечтает попробовать себя в роли ведущей новостей. Другая девочка хочет посетить озеро Байкал. В третьей записке, которая досталась Путину, мальчик из Костромской области написал, что мечтает посетить Эрмитаж.