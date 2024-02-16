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Экономика 16 февраля 2024 09:02

Палата представителей США ушла на перерыв, не согласовав выделение помощи Киеву

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Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля. Таким образом, она приостановила рассмотрение выделения средств на помощь Украине и Израилю. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее спикер палаты Майк Джонсон заявил, что у конгрессменов на повестке другие вопросы. Так, в приоритете сейчас находится завершение работы над формированием бюджета Соединенных Штатов.

13 февраля американский сенат принял документ о дополнительном выделении 95 млрд долларов на национальную безопасность. При этом 60 млрд из этой суммы направят на помощь Киеву. В палате представителей, комментируя это решение, подчеркнули, что не станут принимать этот законопроект.

#США #Украина
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