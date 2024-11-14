Пакистан хочет перенять опыт быстрого развития Казани: «Впечатляет!»

Пакистан заинтересовался тем, как Казани удается быстро развиваться, и готов перенимать опыт столицы Татарстана. Об этом сказал заместитель директора Главного управления торговых организаций Министерства торговли Пакистана Элахи Вакас. Он стал участником пленарной дискуссии форума «Ребус-2024» в «Казань Экспо».

«Мы можем перенимать опыт таких городов, как Казань, который очень быстро развивается. Радостно видеть, что у вас есть высокоэтажная застройка. Несколько объектов мы посетили вчера – впечатляет! Есть вовлечение в социальные объекты, развиваются зеленые территории, идут реставрационные работы объектов историко- культурного наследия. Пакистан – развивающаяся страна и очень много опыта может перенять из ваших краев», – заявил участник пленарного заседания.

По его мнению, если Казань сохранит такие темпы развития, то в недалеком будущем станет одним из крупнейших городов России – на уровне Москвы и Санкт-Петербурга. Вакас добавил, что правительствам Пакистана и России нужно наладить сотрудничество на уровне регионов, чтобы использовать позитивный опыт развития, как, например, у Татарстана.

На той же сессии урбанист из Каира завил, что Татарстан — отличный пример развития городов.