Пакистан нанес удары по группировкам на территории Ирана

Военные Пакиистара удалили по территории Ирана в рамках антитеррористической операции, сообщает РИА Новости.

Ранее власти провинции Систан и Белуджистан сообщили, что звуки взрывов слышны в нескольких районах области Сераван. Взрывы гремят в регионе, находящемся на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном.