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Пакистан нанес удары по группировкам на территории Ирана
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Военные Пакиистара удалили по территории Ирана в рамках антитеррористической операции, сообщает РИА Новости.
Ранее власти провинции Систан и Белуджистан сообщили, что звуки взрывов слышны в нескольких районах области Сераван. Взрывы гремят в регионе, находящемся на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном.
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