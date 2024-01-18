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Происшествия 18 января 2024 08:20

Пакистан нанес удары по группировкам на территории Ирана

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Военные Пакиистара удалили по территории Ирана в рамках антитеррористической операции, сообщает РИА Новости.

Ранее власти провинции Систан и Белуджистан сообщили, что звуки взрывов слышны в нескольких районах области Сераван. Взрывы гремят в регионе, находящемся на юго-востоке Ирана на границе с Пакистаном.

#Иран
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