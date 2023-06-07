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Туристические туры из Казани в Чебоксары на «Валдаях» запустятся с 17 июня
С 17 июня запустятся туристические туры по Волге из Казани в Чебоксары. В прошлом году такой маршрут существовал только в качестве речной перевозки, а теперь можно будет приобрести пакетом целую программу путешествия. Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.
«Раньше после покупки билета на „Валдай“ нужно было самостоятельно продумывать все экскурсии, а с 17 июня запускаются пакетные туры — либо однодневный, либо двухдневный. Туда будет входить экскурсионная программа по Чебоксарам и прилегающим территориям», — сообщил спикер.
Туристы смогут попробовать национальные блюда и посетить этнические центры. Также в программу войдет размещение в гостинице и обратная дорога в Казань, заключил Иванов.
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