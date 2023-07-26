Падение стрелы башенного крана в центре Нью-Йорка попало на видео

Жители Нью-Йорка поделились в соцсетях кадрами падения стрелы башенного крана в центральном районе города – Манхэттене.

На записи видно, что сначала вспыхнула кабина крана, после чего рухнула стрела. Обломки строительной техники повредили стоявший вблизи небоскреб. Затем оторвавшаяся конструкция рухнула вниз.

По предварительным данным, в результате инцидента люди не пострадали, пешеходы успели покинуть опасную зону и избежать погребения под обломками.