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Руc Тат
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Происшествия 26 июля 2023 17:49

Падение стрелы башенного крана в центре Нью-Йорка попало на видео

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Жители Нью-Йорка поделились в соцсетях кадрами падения стрелы башенного крана в центральном районе города – Манхэттене.

На записи видно, что сначала вспыхнула кабина крана, после чего рухнула стрела. Обломки строительной техники повредили стоявший вблизи небоскреб. Затем оторвавшаяся конструкция рухнула вниз.

По предварительным данным, в результате инцидента люди не пострадали, пешеходы успели покинуть опасную зону и избежать погребения под обломками.

#Нью-Йорк #упал кран #видео
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