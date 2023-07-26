news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Падение стрелы башенного крана в центре Нью-Йорка попало на видео
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Жители Нью-Йорка поделились в соцсетях кадрами падения стрелы башенного крана в центральном районе города – Манхэттене.
На записи видно, что сначала вспыхнула кабина крана, после чего рухнула стрела. Обломки строительной техники повредили стоявший вблизи небоскреб. Затем оторвавшаяся конструкция рухнула вниз.
По предварительным данным, в результате инцидента люди не пострадали, пешеходы успели покинуть опасную зону и избежать погребения под обломками.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2