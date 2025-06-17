Падение Карлсона: Трамп после конфликта с Маском теряет еще одного верного соратника

Президент США Дональд Трамп опубликовал оскорбительный пост про своего соратника Такера Карлсона. Он назвал известного журналиста чокнутым. Это уже второй известный сторонник Трампа после Илона Маска, подвергшийся нападкам неистового президента США. В чем причина конфликта и каковы последствия – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Дональд Трамп назвал известного журналиста Такера Карлсона чокнутым

Фото: © The White House

Что написал Трамп?

Первым начал (как и в случае с Илоном Маском) словесную пикировку сам Такер Карлсон.

«Я говорю это, поскольку по-настоящему опасаюсь, что моя страна будет еще более ослаблена происходящим. Думаю, мы увидим конец американской империи. Это прекрасная возможность разбить корабль "Америка" на рифах Ирана», – заявил Такер Карлсон, выступая на американском подкасте War Room.

Он считает, что подобный сценарий приведет также к краху президентства Дональда Трампа. Карлсон провел параллели с военной операцией США в Ираке, отметив, что тогдашнее вторжение фактически сорвало все крупные внутриполитические планы администрации Джорджа Буша-младшего, а США увязли в конфликте.

Журналист также усомнился в готовности американских вооруженных сил к полномасштабной войне: «Есть совершенно другой вопрос о том, насколько вообще Вооруженные силы США готовы к подлинному конфликту. Ответ – совершенно не готовы. Не готовы до такой степени, что это страшно», – поделился сомнениями Такер Карлсон.

Такер усомнился в готовности американских вооруженных сил к полномасштабной войне Фото: © The White House

По стопам Илона Маска

Напомним, что известная ссора Дональда Трампа с самым богатым бизнесменом Илоном Маском тоже началась с выпада в адрес американского президента. Маск резко критиковал Трампа из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов. Интересна риторика Трампа в ответ на критику – он тогда в ответ обвинил Маска в сумасшествии.

«Он просто сошел с ума!» – написал президент США в своей соцсети Truth. Это очень похоже на эпитет «чокнутый» в адрес журналиста Такера Карлсона.

Затем градус взаимных оскорблений и угроз Илона Маска и Трампа взмыл еще выше: Маск намекнул, что Трамп может быть причастен к педофилии, Трамп пригрозил полным отлучением Маска от госконтрактов и так далее. Столь громкая публичная ссора завершилась полным поражением Маска – он выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете постов о президенте США Дональде Трампе. Об этом предприниматель написал в социальной сети X. Ранее он позвонил Дональду Трампу с извинениями.

И вот теперь настала очередь Такера Карлсона.

Илон Маск резко критиковал Трампа из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов Фото: © The White House

Что ответил Трамп Такеру

Трамп, по своему обыкновению, написал пост в соцсети Truth.

«Иран должен был подписать сделку, которую я им предлагал. Какой позор и напрасная трата человеческих жизней. Проще говоря, у ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ. Я говорил это снова и снова! Все должны немедленно покинуть Тегеран! Кто-нибудь, пожалуйста, объясните этому чокнутому Такеру Карлсону, что «у ИРАНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ!». АМЕРИКА ПРЕВЫШЕ ВСЕГО означает множество ВЕЛИКИХ вещей, включая тот факт, что ИРАН НЕ МОЖЕТ ОБЛАДАТЬ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ! Президент Франции Эммануэль Макрон, гоняющийся за славой, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон, чтобы работать над «прекращением огня» между Израилем и Ираном. Неправда! Он понятия не имеет, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это точно не имеет никакого отношения к прекращению огня. Все гораздо серьезнее. Специально или нет, но Эммануэль вечно все путает. Следите за новостями», – эмоционально отреагировал американский президент.

Этот резкий пост Дональд Трамп написал после того, как он покинул саммит G7 в Канаде раньше намеченного срока и вернулся в Вашингтон «для решения важных вопросов», уточнил Белый дом. Как сообщает Fox News, президент распорядился созвать экстренное заседание Совета национальной безопасности. Вместе с Трампом в Вашингтон также вернулся госсекретарь Марко Рубио.

Как видите, ситуация очень серьезная, если Трамп спешно собирает экстренное заседание Совета национальной безопасности и делает намеки на то, что Америка не останется в стороне от конфликта Израиля и Ирана. Позже последовал еще один пост Трампа в соцсети Truth, который еще больше усилил подозрения о грозящем полноценном вмешательстве Америки в конфликт на Ближнем Востоке.

«Иран должен был подписать сделку, которую я им предложил. Какой позор и напрасная трата человеческих жизней. Скажу прямо: ИРАН НЕ МОЖЕТ ОБЛАДАТЬ ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. Я повторял это снова и снова! Всем следует немедленно эвакуироваться из Тегерана!» – угрожает Ирану Дональд Трамп.

Среди сторонников Трампа, критикующих вмешательство Америки в конфликт, Такер Карлсон не одинок Фото: kremlin.ru

Что означает ссора Карлсона и Трампа

Ссора Такера Карлсона и Дональда Трампа означает, что даже в самом политическом лагере приближенных к Трампу идет яростная дискуссия на тему вмешательства в конфликт на Ближнем Востоке и она уже вышла в публичное поле. Примечательно, что среди сторонников Трампа, критикующих вмешательство Америки в конфликт, Такер Карлсон не одинок.

Публично выступивших против вмешательства сторонников лидера MAGA все больше. Помимо журналиста это Чарли Кирк, член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин и сенатор Пол Рэнд. И просто игнорировать их чревато потерей поддержки не только политических активистов, но и электората, поддержавшего курс Трампа на отказ от экспансионистской политики демократов. Пока очевидно, что «ястребы» в окружении президента США сумели навязать свою повестку и Штаты готовятся прямо поддержать Израиль в конфликте.

Можно много рассуждать о том, что в команде Трампа должно быть публичное единство и сор не должен выметаться из избы. Да, Карлсон и другие соратники Трампа, критикующие американского президента, поступают не как политики, а как эмоциональные люди, возомнившие, что они имеют эксклюзивные права на Трампа по случаю активной помощи ему во время предвыборной кампании.

Понятно, что исход ссоры тоже предугадать несложно – Карлсон отправился вслед за Маском и, возможно, будет так же, как и Илон, извиняться перед Трампом. Но посмотрите, каков страх этих людей перед участием США в конфликте Израиля и Ирана! История США изобилует примерами, когда широкомасштабное участие Америки в военных действиях за рубежом приводило к правительственному кризису (Вьетнам, Ирак, Афганистан). Так что Трампу следует хорошенько подумать, прежде чем ввязываться в очередную заварушку с неочевидными результатами для Америки, которую он так хочет сделать великой.