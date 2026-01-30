Падение ипотеки и оживающий рынок новостроек: Росреестр рассказал о трендах в Татарстане

Татарстан сохраняет лидирующие позиции на рынке недвижимости: республика уверенно занимает первое место в ПФО по числу зарегистрированных ипотек и входит в десятку лучших регионов России по долевому строительству. На первичном рынке жилья за год так же отмечен рост сделок. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: © «Татар-информ»

Татарстан вошел в десятку регионов РФ по ипотеке и долевому строительству

В Татарстане в 2025 году на рынке жилой недвижимости зафиксированы разнонаправленные тенденции: во вторичном сегменте количество сделок сократилось на 13,4%, на первичном – выросло на 14,3%. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Всего с января по декабрь минувшего года в республике было совершено 162,6 тыс. сделок со вторичной недвижимостью. В 2024 году этот показатель составлял около 188 тыс. Из них почти 58 тыс. сделок касались регистрации прав на квартиры по договорам купли-продажи (ДКП). Это примерно на 7% меньше, чем в 2024 году.

Лилия Бурганова: «Значительно снизилось число ипотечных сделок – на 33%, до 70,1 тыс. Ипотека с участием кредитных средств уменьшилась на 18%» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Помимо этого, в 2025 году в Татарстане зарегистрировали более 23,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) – их покупатели заключают с застройщиками. Это на 14% больше, чем годом ранее.

Вместе с тем значительно снизилось число ипотечных сделок – на 33%, до 70,1 тыс. Ипотека с участием кредитных средств уменьшилась на 18%.

«Конечно, здесь существенно повлияла на результаты прошедшего года высокая ключевая ставка. При этом замечу, что почти 98% всех подаваемых электронных ипотек мы регистрируем в течение суток с момента обращения. Напомню, с 1 сентября 2021 года был запущен проект «Ипотека за 24 часа» – все заявления, которые подаются в электронном виде, регистрируются в течение одного дня», – отметила Бурганова.

Несмотря на снижение ипотечной активности, по словам Бургановой, Татарстан занимает первое место по количеству зарегистрированных ипотек среди регионов Приволжского федерального округа и входит в десятку лидеров по этому показателю в Российской Федерации. Аналогичные позиции республика сохраняет и по объемам долевого строительства.

Росреестр РТ дал советы по безопасной покупке и продаже недвижимости

Бурганова также отметила, что в 2025 году на рынке недвижимости участились случаи мошенничества. Защитить свои объекты от неправомерных действий можно с помощью простых и доступных инструментов, предусмотренных действующим законодательством, подчеркнула замруководителя Росреестра по РТ.

По ее словам, один из самых эффективных способов – подать заявление о внесении в ЕГРН записи о невозможности регистрации сделок без личного участия собственника. В этом случае любые документы, поданные без присутствия владельца недвижимости, рассматриваться не будут.

При покупке жилья в Росреестре рекомендуют тщательно проверять историю объекта. Для этого необходимо запросить актуальную выписку из ЕГРН, которая позволит убедиться в законности прав продавца, проверить наличие обременений, а также выяснить, является ли он единственным собственником объекта. Достоверность выписки можно проверить на официальном сайте Росреестра с помощью QR-кода.

«Что еще можно сделать перед покупкой? Проверить, как часто переходили права на объект недвижимости. Насторожить должна «цепочка сделок» по переходу права собственности на один и тот же объект в течение непродолжительного периода времени. Узнать это можно, заказав выписку из ЕГРН о переходе прав на объект недвижимости. Важно! Требуйте от продавца предоставить оригиналы документов на собственность. Будет подозрительно, если вам их не показывают», – подчеркнула Бурганова.

Она также рекомендовала проверять наличие процедур банкротства у продавца, сведения о задолженностях, информацию о зарегистрированных в квартире лицах, а при необходимости запрашивать документы об использовании материнского капитала и нотариально удостоверенное согласие супруга.

Бурганова заметила, что случаи мошенничества с жильем, получившие широкий общественный резонанс, в том числе так называемая схема Долиной на вторичном рынке жилья, не связаны с деятельностью учетно-регистрационной системы Росреестра. Речь в таких ситуациях идет не о незаконной регистрации сделок, а о последующем распоряжении денежными средствами, которые граждане самостоятельно передают мошенникам. Она подчеркнула, что регистрационная система Росреестра работает стабильно, а сведения о правообладателях надежно защищены.

Замруководителя Росреестра по РТ также сообщила, что сокращать сроки регистрации сделок с недвижимостью не планируется. В настоящее время средний срок регистрации в Татарстане составляет от двух до четырех рабочих дней при регламентном сроке до девяти дней с момента поступления документов.

Татарстанцы оформили 22,9 тыс. объектов в рамках гаражной амнистии

В Татарстане также продолжается работа по упрощенному оформлению собственности на объекты недвижимости и земельные участки. С начала действия гаражной амнистии в республике в собственность оформлено 22,9 тыс. объектов.

По словам Бургановой, всего в рамках гаражной амнистии зарегистрировано 8,9 тыс. объектов гаражного назначения и 14 тыс. земельных участков. В 2025 году татарстанцы оформили 4,9 тыс. объектов, в том числе 1,5 тыс. гаражей и 3,4 тыс. земельных участков.

«У людей, которые годами не могли зарегистрировать свое имущество ввиду отсутствия документов, появилась прекрасная возможность без обращения в суд узаконить эти объекты», – подчеркнула она.

За время действия гаражной амнистии ею воспользовались более 22 тыс. жителей республики, оформивших право собственности на гаражи и земельные участки во внесудебном порядке. Программа действует с 1 сентября 2021 года и, если срок не будет продлен, завершится 1 сентября 2026 года.

В Татарстане по дачной амнистии зарегистрировано более 851 тыс. объектов

Наряду с гаражной с 2006 года в Татарстане действует дачная амнистия. С момента ее введения по упрощенной процедуре зарегистрировано более 851 тыс. объектов недвижимости. Из них свыше 300 тыс. приходится на индивидуальное жилищное строительство, более 420 тыс. – на земельные участки и более 120 тыс. – на прочие объекты.

В 2025 году в рамках дачной амнистии зарегистрировано почти 5 тыс. объектов: 1,5 тыс. жилых домов и 3,4 тыс. земельных участков.

«Несмотря на то что закон принят уже более 20 лет назад, он и по сей день не потерял своей актуальности», – отметила она.

Бурганова пояснила, что дачная амнистия позволяет гражданам в упрощенном порядке поставить на кадастровый учет и зарегистрировать права на садовые и жилые дома на участках для садоводства, индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или крестьянско-фермерских хозяйств. Под действие программы также подпадают хозяйственные постройки, не требующие разрешения на строительство, включая гаражи и бани. Срок действия программы – до 1 марта 2031 года.

Кроме того, с марта 2025 года в Татарстане действует запрет на сделки с земельными участками без установленных границ. Благодаря проведенным комплексным кадастровым работам в Татарстане подобных участков менее 5%, тогда как по России их почти каждый четвертый.

«Я считаю, что это важно для покупателей, поскольку гарантирует отсутствие земельных споров. Часто бывает, что при покупке участка возникают конфликты с соседями, которые затягиваются, и новые владельцы не могут в полной мере распоряжаться своим имуществом», – заметила Бурганова.

Земельный надзор в РТ в 2025 году охватил почти 8% сельхозземель

Более 500 тыс. га земель Татарстана обследовали в 2025 году в рамках государственного земельного надзора. Бурганова пояснила, что изменения в Федеральном законе №248-ФЗ ограничивают проверки согласованием с органами прокуратуры, поэтому основной упор делается на профилактику нарушений.

«Уже на протяжении нескольких лет важным помощником инспектора являются беспилотные летательные аппараты, позволяющие кратно увеличить объемы, сроки и точность проведения контрольно-надзорных мероприятий», – отметила замруководителя Росреестра по РТ.

При проведении надзорных мероприятий основное внимание сосредоточили на сельхозземлях – проверили свыше 450 тыс. га, или почти 8% всех сельхозземель республики.

За год выявили более тысячи нарушений земельного законодательства. Из них 246 случаев связаны с незаконным складированием мусора, 94 – с разработкой карьеров, а остальные – с другими нарушениями.

Площадь сельхозземель, используемых с нарушениями, превысила 45 тыс. га. При этом на 20 тыс. га проблемы уже устранены, и землю вернули в хозяйственный оборот.

Бурганова пояснила, что к нарушениям относятся самовольное занятие участков и использование земель не по назначению – например, под магазины, кафе, заправки и другие объекты, которые нельзя размещать на этих землях.