Пацкевич: Спасибо республике за возможность развивать водные виды спорта

Фото: Всероссийская федерация плавания МАСТЕРС

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Александра Пацкевич приехала в Казань на любительский турнир Кубка «Мастерс» по водным видам спорта. Она является одним из организаторов данных соревнований. Бывшая спортсменка поделилась впечатлениями о столице РТ и выразила благодарность руководству за возможность проведения турнира.

«Казань как всегда встречает нас радушно, тепло и не в первый раз. Мне будучи профессиональной спортсменкой было всегда приятно приезжать сюда. Огромное спасибо Республике Татарстан за возможность развивать водные виды спорта в нашей стране.

Я не решилась приехать в статусе спортсменки и выступаю в данных соревнованиях как организатор. Но участие в Кубке "Мастерс" принимает мой супруг Григорий Фалько (чемпион Европы по плаванию), так что ему желаю удачи», – сказала Пацкевич во время общения с журналистами после торжественной церемонии открытия соревнований.

В настоящий момент Александра Пацкевич является членом президиума Всероссийской Федерации плавания «Мастерс». Пацкевич завершила профессиональную карьеру в 2021 году.

Любительский Кубок «Мастерс» по водным видам спорта проходит впервые в истории России в Казани на базе Дворца водных видов спорта. Также в бассейне «Оргсинтез» пройдут соревнования по водному поло. Напомним, Казань принимает турнир с 13 по 17 ноября.