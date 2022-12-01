Пациенты с болезнью Генктинктона смогут получить бесплатную консультацию в Казани

В воскресенье, 4 декабря, в Казани пройдет встреча с пациентами с болезнью Генктинктона и их семьями. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе горздрава Казани.

Пациенты с редким генетическим заболеванием смогут получить бесплатные консультации специалистов, послушать лекции логопеда и психолога, а также задать волнующие их вопросы приглашенным врачам.

На встрече ожидается участие профессора, руководителя Центра экстрапирамидной патологии Зулейхи Заляловой, неврологов Дианы Хасановой, Гузаль Ильиной и Сабины Мунасиповой, а также приглашенного невролога-психолога Зифы Хаятовой.

Встреча пройдет с 10.00 до 16.00 по адресу: Казань, ул. Яфраклы, дом №20.