news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
1 декабря 2022  09:51
Полина Шевчук

Пациенты с болезнью Генктинктона смогут получить бесплатную консультацию в Казани

news_top_970_100

В воскресенье, 4 декабря, в Казани пройдет встреча с пациентами с болезнью Генктинктона и их семьями. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе горздрава Казани.

Пациенты с редким генетическим заболеванием смогут получить бесплатные консультации специалистов, послушать лекции логопеда и психолога, а также задать волнующие их вопросы приглашенным врачам.

На встрече ожидается участие профессора, руководителя Центра экстрапирамидной патологии Зулейхи Заляловой, неврологов Дианы Хасановой, Гузаль Ильиной и Сабины Мунасиповой,  а также приглашенного невролога-психолога Зифы Хаятовой.

Встреча пройдет с 10.00 до 16.00 по адресу: Казань, ул. Яфраклы, дом №20.

#генетическое исследование #горздрав
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100