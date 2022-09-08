Пациенты и медики ДРКБ получили высокоскоростной интернет

В одном из главных корпусов Детской республиканской клинической больницы РТ, а также на прилегающей к ней территории компания МТС завершила работы по улучшению качества связи . В результате модернизации и установки нового телеком-оборудования​ скорость мобильного интернета увеличилась на треть.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Обновленная сеть сотового оператора обеспечивает сотрудников, пациентов и посетителей ДРКБ в Казани надежной связью и высокоскоростным доступом к мобильным сервисам даже в периоды повышенной нагрузки. Теперь врачи, посетители медицинского центра и жители близлежащих новостроек смогут на высоких скоростях пользоваться привычными цифровыми сервисами для связи с родными, для работы, учебы и организации собственного досуга.

«Проведенные нами технические работы не только позволили «разогнать» интернет и обеспечить стабильную связь на всех этажах и прилегающей территории одного из главных корпусов больницы, но и создали цифровой фундамент для внедрения ИТ-решений. Электронные системы учета, единые информационные базы и другие digital-сервисы все чаще используются в сфере здравоохранения для ускорения процессов и повышения эффективности работы. Например, решение по бесконтактному измерению температуры, интегрированное в системы контроля допуска, выявляет людей с симптомами заболеваний и помогает предотвратить распространение инфекции. Наше умное видеонаблюдение в ряде регионов обеспечивает безопасность пациентов и медперсонала на территории больниц. Теперь внедрить эти и другие разработки для цифровизации медицины станет еще проще», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

Фото: © Владимир Васьльев / «Татар-информ»

«Мы стремимся к оказанию высокотехнологичной, качественной и инновационной медицинской помощи и стараемся делать это с заботой о каждом ребенке. Она включает в себя не только профессиональные консультации и лечение, но и обеспечение комфорта и безопасности, возможности быть на связи с близкими. Находясь в стенах больницы, в зависимости от состояния здоровья, наши маленькие пациенты могут смотреть мультфильмы, общаться в интернете, учиться. Корпус, в котором компания сотового оператора улучшила связь, ежемесячно посещают свыше тысячи пациентов и сопровождающих их лиц, здесь работают около трехсот наших сотрудников. Теперь пребывание в больнице станет для них значительно комфортнее», — поделился Айрат Зиатдинов, главный врач ​ ДРКБ РТ. Медицинское учреждение ​ принимает около девятисот тысяч детей до 17 лет со всего Татарстана. Здесь расположены стационары вместимостью более 1200 мест, а также консультативно-диагностический центр, в которых оказывают помощь​ пациентам из всех городов и районов РТ.