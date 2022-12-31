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Здоровье
31 декабря 2022  10:12
Полина Шевчук

Пациентов республиканской инфекционной больницы в Казани навестили Дед Мороз и Снегурочка

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Пациентов республиканской инфекционной больницы в Казани навестили Дед Мороз и Снегурочка
фото: пресс-служба Управления здравоохранения Казани

Пациентов республиканской инфекционной больницы в Казани поздравили сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка.

Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани, роль любимых с детства героев сыграли сотрудники клиники. Они вручили пациентам подарки и поздравили с наступающим праздником.

 

Фото: © пресс-служба Управления здравоохранения Казани

«Подарить новогоднее настроение и скрасить будни маленьких пациентов – добрая традиция татарстанских больниц, которой уже несколько лет. Без внимания не осталась ни одна палата. Желаем нашим маленьким пациентам скорейшего выздоровления!» – отметили в управлении.

#ркиб #Дед Мороз и Снегурочка
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