Пациентов республиканской инфекционной больницы в Казани навестили Дед Мороз и Снегурочка
Пациентов республиканской инфекционной больницы в Казани поздравили сказочные герои – Дед Мороз и Снегурочка.
Как рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани, роль любимых с детства героев сыграли сотрудники клиники. Они вручили пациентам подарки и поздравили с наступающим праздником.
«Подарить новогоднее настроение и скрасить будни маленьких пациентов – добрая традиция татарстанских больниц, которой уже несколько лет. Без внимания не осталась ни одна палата. Желаем нашим маленьким пациентам скорейшего выздоровления!» – отметили в управлении.