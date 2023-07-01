«Пациентка хватала лезвие и резала себя»: психиатр о проблемах самоповреждений

Ольга Башмакова рассказала, что дерматилломания чаще всего начинает проявляться в подростковом возрасте

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Выдавливание прыщей и кусание губ могут быть психической проблемой»

Слышали ли вы когда-нибудь такое слово – дерматилломания? Если нет, то вы – счастливый человек. Потому что дерматилломания – это навязчивое действие, когда человек сам наносит повреждения своей коже. И не случайно, а вполне себе осознанно.

«Наиболее часто это расстройство проявляется нанесением повреждений кожных покровов: пациент может расчесывать и обдирать кожу, наносить повреждения острыми предметами: лезвиями, канцелярскими ножами, булавками. Также в это понятие входит навязчивое желание выдавливать прыщи, облизывать и покусывать губы и щеки с внутренней стороны», – рассказала «Татар-информу» завотделением Республиканской клинической психиатрической больницы имени Бехтерева, врач психиатр-психотерапевт Ольга Башмакова.

По словам психиатра, чаще всего такое поведение начинает проявляться в подростковом возрасте. И во взрослой сети к врачам обращаются те самые повзрослевшие подросшие подростки, которые столкнулись с этим состоянием уже давно.

«Если проанализировать свою клиническую практику, пожалуй, у каждого второго пациента в возрасте до 25 лет мы можем видеть отдельные проявления данного состояния. Очень часто современная молодежь наносит повреждения собственной коже», – поделилась Ольга Башмакова.

Одним из ключевых проявлений депрессивного состояния может быть нанесение повреждений кожи Фото: Freepik

Вновь взялась за лезвие после расставания с парнем

В практике психиатра был случай – обратилась 24-летняя девушка, которая работает дизайнером. Пойти к психиатру ей посоветовала психотерапевт, с которым девушка начала работать из-за депрессии.

«Одним из ключевых проявлений данного депрессивного состояния было нанесение повреждений кожи. Она брала лезвие и на высоте тревоги наносила себе повреждения на внутренние и наружные поверхности бедер», – рассказала врач.

Консультация психиатра была необходима, потому что психотерапия не приносила плодов, необходимо было добавлять медикаментозное лечение.

Пациентке подобрали антидепрессант. И через 3-4 месяца терапии у нее выровнялось настроение, нормализовался сон, прошла тревога.

«У нее наладилась личная жизнь, профессиональная деятельность. И ровно тогда, когда все это произошло, самоповреждения она наносить перестала. Поскольку пациентка наблюдалась более длительный период, чем 3-4 месяца, ее приглашали для динамического осмотра. Она рассказывала, что сначала иногда случались периоды острых стрессов и ей хотелось взять лезвие в руки и сделать что-то с собой, но она останавливалась», – рассказала врач.

Однако в какой-то момент девушка рассталась с молодым человеком. И тогда она вновь нанесла себе несколько царапин, благо небольших и неглубоких. В данный момент она продолжает принимать антидепрессанты в малых дозах и больше лезвие в руки не берет. Хотя раньше эта девушка калечила себя каждый день.

По словам пациентки, повреждение кожи приносило ей чувство облегчения и освобождения от тревоги Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В моменты тревоги брала в руки канцелярский нож

27-летняя женщина-фельдшер сама обратилась к специалистам психиатрической больницы. Она жаловалась на постоянное плохое настроение, бессонницу, пониженную работоспособность и приступы тревоги.

Во время этих приступов она бралась за канцелярский нож и резала кожу. По словам пациентки, это приносило ей чувство облегчения и освобождения от тревоги.

Женщине назначили курс антидепрессантов. Через два месяца появились улучшения. Проблемы, с которыми она обратилась к врачам, начали отступать: сон наладился, настроение улучшилось, работать стало легче. И как только настроение стало выравниваться, за нож хвататься она перестала.

По словам Ольги Башмаковой, сейчас девушка продолжает пить таблетки в небольших дозах, приходит на консультации и строит свое будущее.

Необходимо понять, есть ли реальная основа для такого поведения – действительно ли человеку необходимо выдавливать прыщи Фото: © gpointstudio на ru.freepik.com

Как понять, что выдавливание прыщей перешло границы нормы

Понять, что выдавливание прыщей или повышенное внимание к коже переросло допустимые границы и стало проблемой, можно. По словам психотерапевта, необходимо понять, есть ли реальная основа для такого поведения – действительно ли человеку необходимо выдавливать прыщи. А также обратить внимание, сколько времени этот процесс занимает в жизни. Если на это уходит время, которое должно быть потрачено на работу, учебу, общение, и человек полностью поглощен этой проблемой, то врачи заподозрят патологию.

Конечно, бывает, что подросток или молодой человек просто очень хочет избавиться от прыщей и много времени уделяет этой проблеме, то, скорее всего, проблем с психикой у него нет.

«Пациентов с дерматилломанией объединяет тревожно-депрессивный фон настроения. Когда на фоне депрессии возникает состояние эмоционального дискомфорта, состояние подавленности, часто появляется кожный зуд, стремление потрогать кожу, почесаться. Даже здоровые люди иногда в состоянии стресса начинают себя расчесывать, вне зависимости от выраженности и интенсивности кожного зуда. Иногда пациент сам не замечал, насколько глубоко он расчесал себя, а сам процесс приводил к снижению тревоги, хоть и временному, но облегчению. И тогда срабатывали механизмы, схожие с формированием зависимости», – отметила доктор.

Башмакова заметила, что подростки могут в моменты сильной тревоги и негативных эмоций царапать кожу лезвием. По ее словам, так они дают окружающим сигнал SOS: «Помогите, мне плохо, обратите на меня внимание!» А с другой стороны, у человека происходит выброс нейромедиаторов, которые вызывают небольшое облегчение и эйфорию.

«От этого кратковременного незначительно ощущения эмоционального комфорта это поведение закрепляется. И на высоте стресса они начинают повторять действия подобного рода», – добавила она.

Иногда пациент сам не замечал, насколько глубоко он расчесал себя Фото: © Freepik

Даже дети могут сами себе вредить

Проявления дерматилломании может возникнуть даже у маленьких детей.

«Причиной таких состояний будут сложности внутри семьи или проблемы со школьной успеваемостью. Когда ребенок как разрядку использует нанесение повреждений своей коже. Но дети не царапают себя, они расковыривают кожу ногтями, делают болячки, снимают корочки – это приносит им эмоциональную разрядку», – отметила специалист.

В этой ситуации может помочь школьный психолог или психолог-практик.

А вот подросткам и взрослым, у которых дерматилломания сопряжена с депрессивными состояниями, тревогой, следует обращаться к психотерапевтам. Если этот специалист не будет справляться – подключится психиатр.

Профилактикой служат гигиена отношений внутри семьи, четкий режим физической и умственной активности и отдыха Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Существует ли профилактика?

Психиатр поделилась, что существует профилактика этого состояния: ведение здорового образа жизни, профилактика тревоги, депрессивных и астенических состояний.

«Это гигиена отношений внутри семьи, четкий режим физической и умственной активности и отдыха. Потому что развитие астенических состояний предполагает переработка объемных информационных потоков, не входящих в лимит нормальных для этого времени. А также переутомление, умственные перегрузки, состояние цейтнота, дефицит белка и витаминов, частые ОРВИ, коронавирус. Если мы будет профилактировать все эти состояния, мы не будем страдать дерматилломанией», – заключила доктор.