Пациентам Covid-госпиталей Татарстана дадут возможность проголосовать на думских выборах

Центризбирком РТ при необходимости откроет временные избирательные участки в Covid-госпиталях республики. Они будут оборудованы, если избиратели проявят желание, сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

«Действует особый порядок организации участков в Covid-госпиталях. Если избиратель проявляет желание принять участие в голосовании, мы должны обеспечить реализацию его избирательного права. При этом необходимо понимать важность соблюдения всех мер безопасности», — сказал Кондратьев.

Он уточнил, что при организации выборов на территории больницы, где лечатся пациенты с коронавирусной инфекцией, все данные о голосовании будут передаваться по техническим каналам связи.

В Татарстане в дни голосования будут работать свыше 2,8 тыс. участковых избирательных комиссий, в том числе 46 временных, которые разместят в санаториях, следственных изоляторах, больницах, а также на территориях вокзалов и аэропортов.

В Татарстане 17, 18 и 19 сентября пройдет голосование на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва. Также в отдельных округах республики состоятся дополнительные выборы в Госсовет РТ и в местные органы власти.