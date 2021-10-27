В Челнах пациента с 92-процентным поражением легких спасли врачи

Анестезиологи-реаниматологи городской больницы №5 Набережных Челнов спасли жизнь больного коронавирусом Covid-19, который находился в крайне тяжелом состоянии. У 47-летнего Валерия Тигра легкие были поражены на 92%, сообщает городское Управление информационной политики и по связям с общественностью.

Положительный результат стал следствием слаженной работы всей команды, отметил заведующий отделением реанимации Павел Егоров.

«Легкие пациента практически перестали функционировать, потому что не получали кислород. Мужчина находился под аппаратом ИВЛ, при этом он не относился к пациентам из группы риска: у него не было серьезных хронических заболеваний, лишнего веса, проблем с давлением или уровнем сахара в крови», — рассказал реаниматолог.

Даже при таких условиях болезнь оказалась очень опасной. Реанимационные мероприятия длились сутки, после чего пациент пришел в себя.

Сам Валерий Тигр убежден, что чудеса есть там, где в них верят. «Доставили меня в больницу в тяжелом состоянии. Трудно объяснить, каково это, когда тебе не хватает воздуха. Где-то далеко в сознании я понимал, что умираю. До этого неделю лечился в частной клинике, но симптомы не проходили, а, наоборот, усиливались. Врачи и медсестры отделения реанимации 5-й горбольницы сотворили чудо. Огромное спасибо всему персоналу реанимационного отделения», — поблагодарил он медиков.