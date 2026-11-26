В Татарстане спасли пациента, который более 10 дней не обращался за помощью с симптомами аппендицита.

Как рассказали в Минздраве РТ, житель Брянской области находился в Мамадыше по работе. В какой-то момент у него начались боли в животе, появились слабость и температура. Вместо того, чтобы обратиться к врачу, он пил обезболивающие. В результате в отделение Мамадышской ЦРБ он поступил лишь спустя 10 дней после начала заболевания. При обследовании выяснилось, что у мужчины разорвался аппендикс, а в брюшной полости образовался гнойник.

Экстренная операция заняла несколько часов. Трое суток пациент провел в реанимации, после чего был переведен в хирургическое отделение. В настоящий момент мужчину выписали с улучшением.