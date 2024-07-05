Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Пациент с ботулизмом скончался в Нижегородской области
Пациент с ботулизмом скончался в Нижегородской области, сообщили в минздраве региона. Это второй случай смерти в России, отмечает ТАСС.
Жертвой нарушений санитарных норм стал 24-летний молодой человек из Дзержинска. «Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной», – уточнил собеседник агентства.
Первый случай смерти от ботулизма был зафиксирован 24 июня. Тогда в больнице Костромы скончался 21-летний парень. Он также заказывал салат «Лобио», когда находился в Нижнем Новгороде.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников