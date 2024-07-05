Пациент с ботулизмом скончался в Нижегородской области, сообщили в минздраве региона. Это второй случай смерти в России, отмечает ТАСС.

Жертвой нарушений санитарных норм стал 24-летний молодой человек из Дзержинска. «Смерть возникла по ряду причин, среди которых ботулизм есть, но эта инфекция не являлась первопричиной», – уточнил собеседник агентства.

Первый случай смерти от ботулизма был зафиксирован 24 июня. Тогда в больнице Костромы скончался 21-летний парень. Он также заказывал салат «Лобио», когда находился в Нижнем Новгороде.