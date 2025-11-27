«Пацаны вытащили с поля боя»: спасенный товарищами боец начал новую жизнь в Лениногорске

Ветеран СВО Руслан Назаров с позывным Прапор получил ранение в лицо в результате пулеметной очереди, пуля прошла под правым глазом и до сих пор остается в его голове. Товарищи эвакуировали его с поля боя, после чего он перенес лечение в госпиталях Луганска, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга. Несмотря на тяжелое ранение, Назаров продолжает восстановление и строит новую жизнь в Лениногорском районе.

«Лицо прожгла острая боль, как будто голову прокололи раскаленным металлическим прутом, когда пуля вошла под правый глаз», – вспоминает боец СВО Руслан Назаров.

«Сначала не понял, что произошло, как будто обдали кипятком. А потом вдруг начала кружиться голова, холодный пот накрыл – ощущения странные, трудно передать словами», – говорит он.

Что стало решающим фактором в тот момент: солдатская удача или братская дружба, Руслан Назаров уверен: «Да, дружба на СВО – это братство, основанное на взаимной поддержке и доверии, где товарищи готовы рисковать жизнью друг за друга. Эта дружба отличается особой глубиной, поскольку возникает в экстремальных условиях, требуя мгновенной взаимовыручки и готовности прийти на помощь, что формирует прочные связи».

Именно это братство вытянуло его с поля боя, когда вражеская очередь прошла по лицу.

Руслан появился на свет 7 марта 1975 года – за полтора часа до наступления Международного женского дня. «Мой самый дорогой подарок к 8 марта», – сказала тогда его мама, Нина Михайловна. Имя сыну она выбрала неслучайно: «Руслан» на тюркском означает «лев». Мальчик рос именно таким – сильным, мужественным, воспитанным в уважении к родителям и народным традициям.

В 1993 году Назарова призвали в Вооруженные силы. Он служил в «горячих» точках на границе Афганистана и Ирана. На его долю выпали специальные операции по предотвращению терактов, поиску и ликвидации боевиков. Там впервые он услышал слово «шурави» – так афганцы презрительно называли русских солдат.

Тогда же на афганской земле закрепился термин «груз 200» – условное обозначение погибшего, связанное с весом цинкового гроба. Руслан и представить не мог, что через 30 лет снова столкнется с этим страшным понятием.

18 октября 2023 года Назаров заключил контракт с Министерством обороны России.

Всю жизнь мечтал о России, о Татарстане, о Лениногорске – родине своей матери. Но выехать из Туркменистана, независимого государства с жесткими миграционными правилами, было непросто.

«Выезд из Туркменистана затруднен из-за жестких миграционных правил, включая сложности с получением и продлением заграничных паспортов… а также из-за политических ограничений», – объясняет он.

Когда переезд все же состоялся, радость омрачало одно – страна нуждается в защите. Руслан сказал себе: «Вижу цель, не вижу препятствий!».

Получив обмундирование и назначение в мотострелковый батальон, Назаров – теперь «Прапор» – отправился на передовую. Старший стрелок, владеющий оружием на высоком уровне, он участвовал в наступлениях, обороне, засадах, обеспечивал охрану позиций. Его сильными сторонами стали стрессоустойчивость, быстрые решения и ответственность.

«4 ноября 2023 года наше подразделение попало во вражескую засаду. По нам стали отрабатывать пулеметными очередями. Одна из них попала мне в голову, вернее, прямо в лицо под правый глаз. Пацаны – молодцы, оперативно вытащили меня с поля боя, эвакуировали».

В Луганске Руслан оказался в реанимации. Потом – Ростов-на-Дону, затем – Санкт-Петербург. Хирурги удалили разрушенные зубы, но саму пулю извлечь не смогли: она застряла в верхней челюсти.

«Так и хожу с пулей в башке», – смеется он.

Несмотря на тяжелое ранение и риск гибели, сожаления в его глазах нет.

Сегодня Руслан Назаров живет в Лениногорском районе. На выплаты по ранению он приобрел участок и дом в селе и сейчас самостоятельно ремонтирует и достраивает его. В ближайшие дни – поездка в Томск на санаторно-курортное лечение по направлению соцзащиты.

«Я очень хотел перевезти маму на ее родину, в Лениногорск, не успел, в 2023 году ее не стало. Мечтаю помочь с переездом оставшимся в Туркмении любимым сестренкам с племянниками, чтобы жить рядом и быть одной большой дружной семьей», – говорит Руслан Назаров.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.