«Пацанам сказал, очень обрадовались!»: из Зеленодольска на линию СВО отправился новый УАЗ

Боец с позывным Зелёный находится на передовой с первого дня специальной военной операции. Начальник разведки сегодня несет службу на Авдеевском направлении, на днях вернулся в отпуск в родной город. Его соседи – семья Кудряшовых — Валерий, его дочь Ирина и сын Игорь решили купить и подарить нашим бойцам новый УАЗ.

«У меня сын военный, мы семья патриотов и в целом, эта тема нам близка», — говорит глава семейства.

На передачу ключей УАЗа он приехал с внуками, ключи от авто передал самый младший — Тихон.

«Это самая востребованная машина там, с хорошей проходимостью. Пацанам сказал, очень обрадовались», — говорит Зелёный. На днях он отправится назад, к «своим».

В пресс-службе муниципального района «Татар-информу» заявили, что гуманитарная поддержка бойцам СВО является одним из приоритетных направлений для Зеленодольска. В движении участвуют жители всех поселений района, горожане, предприятия и организации, «Боевое братство». В середине ноября из города будет отправлен 12-й по счету гуманитарный конвой. В состав гумпомощи будут и бездымные печи, которые так необходимы солдатам на передовой.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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