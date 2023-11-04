Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Пацанам сказал, очень обрадовались!»: из Зеленодольска на линию СВО отправился новый УАЗ
Боец с позывным Зелёный находится на передовой с первого дня специальной военной операции. Начальник разведки сегодня несет службу на Авдеевском направлении, на днях вернулся в отпуск в родной город. Его соседи – семья Кудряшовых — Валерий, его дочь Ирина и сын Игорь решили купить и подарить нашим бойцам новый УАЗ.
«У меня сын военный, мы семья патриотов и в целом, эта тема нам близка», — говорит глава семейства.
На передачу ключей УАЗа он приехал с внуками, ключи от авто передал самый младший — Тихон.
«Это самая востребованная машина там, с хорошей проходимостью. Пацанам сказал, очень обрадовались», — говорит Зелёный. На днях он отправится назад, к «своим».
В пресс-службе муниципального района «Татар-информу» заявили, что гуманитарная поддержка бойцам СВО является одним из приоритетных направлений для Зеленодольска. В движении участвуют жители всех поселений района, горожане, предприятия и организации, «Боевое братство». В середине ноября из города будет отправлен 12-й по счету гуманитарный конвой. В состав гумпомощи будут и бездымные печи, которые так необходимы солдатам на передовой.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Фото, видео: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»