Пабло Итурралде о КАМАЗе и технологиях: «Романтика инженерии начинается с автогонок»

Пабло Итурралде: «В России у меня очень много родных, близких и друзей. Это предопределило мой выбор этой страны в качестве места, где я захотел жить и строить свою дальнейшую карьеру»

Фото: old.mospolytech.ru

«Очень хорошо знаком с татарской культурой, даже знаю некоторые слова и фразы»

Пабло, вы приехали в Россию из Эквадора. Расскажите немного о себе. И как получилось, что именно наша страна стала для вас вторым домом?

Недавно исполнилось двадцать лет с того момента, как я впервые прилетел в Россию. Уже половину жизни нахожусь здесь. Хорошо знаком с Татарстаном, так как моя первая жена из города Набережные Челны. Мы уже не вместе, но очень хорошо дружим и нас объединяет наша дочка. Я очень хорошо знаком с татарской культурой, даже знаю некоторые слова и фразы. В России у меня очень много родных, близких и друзей. Это предопределило выбор этой страны в качестве места, где я захотел жить и строить свою дальнейшую карьеру.

Почему инженерное дело стало смыслом жизни для вас?

В какой-то момент я понял, что существует очень большая проблема. По моим ощущениям, куда-то пропало целое поколение инженеров-профессионалов. Вероятнее всего, это произошло в переходный период, когда СССР уже не было, а Россия как государство проходила некую стадию становления. Я получил второе высшее образование здесь. У меня были очень хорошие отношения с преподавателями. Когда я обучался в аспирантуре, мой учитель, профессор Валерий Викторович Селифонов, сказал, что они в Советском Союзе умели строить машины. Но проблема заключается в том, что между его поколением и моим пропасть длиною в сорок лет. И между нами никого нет. Он очень боялся, что по этой причине инженерная школа в России умрет.

После этого разговора я поставил перед собой амбициозную задачу – во что бы то ни стало сохранить опыт предыдущих поколений и приумножать его в дальнейшем. Так появилась цель нашей Передовой инженерной школы электротранспорта – возрождение инженерного искусства. Именно искусства, потому как инженерное дело в СССР было возведено в культ.

«Где бы мы сейчас были и что делали без КАМАЗа? Я убежден, что мы должны иметь технологический суверенитет» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Такие великие страны, как Россия, должны быть самодостаточными и не зависеть ни от кого»

Почему нам нужно развивать собственную инженерную школу? Ведь есть же, например, китайский автопром и все можно покупать у них.

Я помню, как один очень важный человек сказал буквально: «Пабло, ты умный, но в то же время глупый, потому что в России мы никогда не умели делать автомобили и не будем их делать. Мы лучше купим тележку в Китае и сделаем ее беспилотной». Я был категорически не согласен с ним и оказался прав. Яркий тому пример – КАМАЗ. Где бы мы сейчас были и что делали без него?

Я убежден, что мы должны иметь технологический суверенитет. Такие великие страны, как Россия, должны быть самодостаточными и не зависеть ни от кого. К сожалению, на данный момент у нас не так много предприятий, подобных КАМАЗу, всего три-четыре. А это очень мало для такого большого государства.

Расскажите об основных направлениях вашей деятельности в Московском Политехе. Чем вы занимаетесь в рамках ПИШ электротранспорта?

Семнадцать лет назад появилась наша команда. На данный момент направление электротранспорта является для нас основным. Первые шаги были сделаны в автоспорте. Романтика инженерии всегда начинается с автогонок. Это очень ценный опыт для нас, который научил стремиться к победам. Мы научились работать не ради процесса, а ради цели. Работа направлена на создание продукта как полноценного технического изделия.

«Мы видим заинтересованность КАМАЗа в подготовке специалистов для себя. В принципе, когда создавалась ПИШ электротранспорта, одним из ориентиров был завод из Татарстана» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Безусловным успехом для нас стали совместные проекты с КАМАЗом»

С какими партнерами вы работаете?

Нашим партнером на данный момент является калининградский «АВТОТОР». Здесь мы совместно работаем над созданием электрокаров. Еще один партнер – московская компания «МЕРКАТОР», с который мы совместно занимаемся созданием коммунальной техники. Сотрудничаем с «Газпромнефтью» в плане технического сопровождения их гоночной команды G-Drive Racing.

В 2023 году безусловным успехом для нас стали совместные проекты с КАМАЗом, с которым мы сотрудничаем по линии НИОКР. Это очень важный для нас партнер. В настоящее время во взаимодействии с этим автогигантом сформирована образовательная программа для магистров «Электрифицированные транспортные средства». Мы очень плотно работаем с представительством КАМАЗа здесь, в Москве (Сколково).

В подготовке студентов вуза принимают участие непосредственно специалисты и инженеры КАМАЗа?

Да, безусловно. Мы видим заинтересованность КАМАЗа в подготовке специалистов для себя. В принципе, когда создавалась ПИШ электротранспорта, одним из ориентиров был завод из Татарстана. Все преподаватели образовательной программы, о которой я говорил ранее, являются сотрудниками КАМАЗа, в частности представительства в Сколково. Мы сознательно ориентированы на подготовку магистров, так как по итогу получаем настоящих специалистов, готовых сразу же приступить к работе на производстве.

Кто был инициатором создания совместных проектов с КАМАЗом? Как удалось найти точки соприкосновения?

Мы были очень заинтересованы в работе со столь крупным партнером. У нас со времен МАМИ (это один из вузов, вошедших в состав Московского Политеха) остались некоторые контакты. И мы решили их актуализировать. Конечно, все понимали, что у данного автопроизводителя уже давно налажены отношения с другим крупным университетом. Но смогли установить контакт с Инновационным центром «КАМАЗ» в Сколково. Нам несколько лет не удавалось выйти на какие-то совместные проекты, но в данный момент появилась конкретика, и мы успешно сотрудничаем и в области подготовки специалистов, и в области создания технологических инженерных проектов. Однажды к нам даже приезжал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов. Ему понравились наши проекты в области автоспорта.

Расскажите об уже реализованных совместных проектах с КАМАЗом и о дальнейших планах.

Один из успешных проектов – это совместная образовательная программа. Также существует множество программ в рамках НИОКР, о которых мы по понятным причинам не можем рассказывать, они носят закрытый характер. Реализованы успешные проекты по прототипированию некоторых образцов технических изделий. А также ведутся совместные программы по технологическому сопровождению определенных проектов.

«Из последних достижений – мировой рекорд скорости (210,6 км/ч) на нашем электробайке MIG R на фестивале скорости на льду «Байкальская миля» Фото: old.mospolytech.ru

«Ведущие технические решения сначала показывают свою состоятельность в различных соревнованиях»

Вы сказали, что у вас в университете есть гоночная команда. Расскажите о ней подробнее.

Мы были одними из основателей студенческого автоспорта в России. Мы сами создаем гоночные модели. На наших машинах мы принимали участие в различных европейских и российских соревнованиях, много раз побеждали. Продолжали конструировать гоночные прототипы. Открыли новое направление – электромотоциклы. Так, в 2013 году мы на своем электробайке выиграли соревнования в Испании. Всего участвовали восемь раз, пять из которых закончились нашей победой. И соперники из других стран не понимали, в чем наш секрет. У них даже сложилось мнение о том, что на финансирование наших проектов, должно быть, выделяются огромные средства. На самом деле, нам помогала наша инженерная школа, наши знания и навыки.

Из последних достижений – мировой рекорд скорости (210,6 км/ч) на нашем электробайке MIG R на фестивале скорости на льду «Байкальская миля». Это полностью разработка нашего университета, и мы очень гордимся этим. Мировой опыт показывает, что ведущие технические решения сначала показывают свою состоятельность в различных соревнованиях, а уже потом внедряются в серийное производство. Это своего рода маркетинг. И мы это понимаем.

Пабло Итурралде – директор Передовой инженерной школы электротранспорта Московского Политеха и руководитель образовательной программы «Гоночный инжиниринг». За время работы внутри университета Пабло создал более 13 гоночных прототипов и реализовал более 90 проектов в сфере инженерии.