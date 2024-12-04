Паблик РКБ Татарстана признан лучшим в сфере здравоохранения ПФО

Лучшим госпабликом Приволжского федерального округа в сфере здравоохранения стала официальная страница в социальной сети «ВКонтакте» Республиканской клинической больницы Татарстана.

Паблик ведет ведущий специалист по связям с общественностью РКБ Валерия Белова. Награду победительнице вручил сегодня в Казани министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

«С марта 2022 года мы начали активно развивать официальную страницу РКБ Татарстана в социальной сети „ВКонтакте“, на сегодняшний день набрали 16 тыс. подписчиков. Мы общаемся с населением, рассказываем о наших врачах, а также реальные истории о спасении пациентов, снимаем интересные видео о работе больницы. Публикуем до 10–12 сообщений в день», — рассказала сразу после церемонии награждения «Татар-информу» Валерия Белова.

По словам администратора паблика, наибольший отклик у аудитории получают истории спасения людей и интересные видео.

«Взаимодействие с людьми через социальные сети помогает оперативно решать большие и маленькие проблемы. Болеют все, у всех есть родственники. Мы все так или иначе посещаем поликлиники и больницы. Люди сталкиваются с разными врачами и медицинскими сестрами. Социальные сети учреждений сглаживают вопросы и докручивают какие-то моменты, которые не удалось решить на месте», — пояснила Валерия Белова.

Лучшие госпаблики Татарстана в сфере образования, спорта, здравоохранения, социальной защиты, культуры и молодежи объявили сегодня в Казани. Их отбирали по итогам анализа более 4 тыс. страниц в социальной сети «ВКонтакте». Церемония награждения администраторов официальных страниц госучреждений в соцсетях состоялась вечером в «Школе 21».