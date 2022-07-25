«Паблик-арт», «Этно-фьюжн» и «Локал хистори»: в Татарстане создадут уникальные проекты

На проекте «И к селу, и к городу», который стартует 1 августа в селе Вахитово Кукморского района РТ, откроются лаборатории в направлениях «Паблик-арт», «Этно-фьюжн» и «Локал хистори». Итоговые культурные продукты арт-резиденции будут презентованы в заключительный день проекта, 6 августа, на шоу-кейсе «День села и города». О подробностях события на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила худрук проекта, амбассадор арт-кластера «Таврида» Гульфия Мутугуллина.

«Важно понимать, что в любом селе и районе есть музыканты и ребята, которые любят заниматься архитектурой, что-то строить, и ребята, которые занимаются экскурсоведением и рассказывают про свое село. В итоге это будет и концерт от наших ребят, и открытие арт-объекта, а экскурсоводы расскажут, какие направления они придумали от Кукморского района», — пояснила спикер.

На участие в проекте было подано около полусотни заявок от молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Отбор прошли 24 участника из Кукморского, Сабинского, Балтасинского и Мамадышского районов, они объединятся в группы по направлениям и создадут уникальные творческие проекты.

По словам Гульфии Мутугуллиной, к участию в фестивале удалось привлечь спикеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Энгельса, Перми, Казани.

«Я очень надеюсь, что ребята, которые пройдут отбор, получат максимум удовольствия, огромное количество знаний и, самое главное, смогут перенять опыт и распространить на другие свои муниципалитеты. Важно понимать, что в селе можно делать „Вау!“. Для этого мы все собираемся и делаем всю эту историю», — добавила Гульфия Мутугуллина.