Украинским военным удалось взять несколько периферийных деревень. Ондако ни о каком прорыве ВСУ в ходе контрнаступления не может быть и речи, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

«С тем, чтобы выклянчить новые вооружения, особенно накануне прошедшей сегодня встречи министров обороны НАТО в Рамштайне, режим Зеленского пытался создать хотя бы видимость того, что Украина может наступать», — пояснил он на заседании Совбеза ООН.

Он отметил, что вопреки принципам военной стратегии украинские пропагандисты открыто делились с мировой общественностью планами по наступлению и по возвращению утраченных территорий.

«Против этого безумия, насколько мы можем судить, выступало даже руководство ВСУ, однако глава Украины, пообщавшись с американскими и британскими коллегами, был непреклонен», — указал Небензя.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.