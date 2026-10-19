Ozon с 1 декабря введет плату за агента для владельцев пунктов выдачи заказов

Ozon с 1 декабря введет плату для владельцев пунктов выдачи заказов (ПВЗ) за услуги агента. Сбор составит не более 1% от выручки пункта. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса «Коммерсанту».

В Ozon пояснили, что отношения между маркетплейсом и владельцами ПВЗ регулируются агентским договором, который предусматривает оплату услуг агента.

Чтобы привести условия сотрудничества в соответствие с законодательством, компания начнет взимать с пунктов выдачи минимальную плату. Для ПВЗ, которые работают менее года, она составит всего 1 рубль.

В конце августа Ozon объявил о новой схеме доставки и продажи товаров. С 10 сентября пункты выдачи начали продавать товары, которые покупатели не забрали в течение первых 14 дней после доставки или от которых отказались.

С октября продавцы смогут самостоятельно привозить товары на хранение в пункты выдачи вместо крупных распределительных центров. В дальнейшем продукцию будут распределять из ПВЗ между покупателями. Сейчас эта функция работает в тестовом режиме.