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Ozon предложит работу 500 осужденным в Казани, Ростове и Подмосковье
Онлайн-ретейлер Ozon до конца 2023 года собирается трудоустроить более 500 осужденных с мягким режимом отбывания наказания, предложив им работу на складах в Ростове-на-Дону, Казани и Московской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Доля осужденных не превысит 10% от численности сотрудников каждого склада. Участниками проекта смогут стать только те, кто осужден впервые и проживает в исправительных центрах и колониях-поселениях. Они не находятся под конвоем и могут выезжать за территорию исправительных учреждений.
«Новые сотрудники займутся сбором заказов для клиентов и обработкой возвращаемых заказов на складах. Проект не распространяется на курьерскую службу и пункты выдачи заказов», — подчеркнули в компании.
Социальная инициатива «Ozon без осуждения» стала продолжением пилотного проекта с УФСИН по Санкт-Петербургу, который был запущен осенью 2022 года. Тогда на фулфилмент-центр в регионе оказались трудоустроены несколько десятков осужденных к принудительным работам.
В Ozon концепцию проекта сочли эффективной: за девять месяцев его участники «проявили себя как заинтересованные, ответственные и высокопродуктивные сотрудники». Кроме того, шесть из десяти сотрудников, освободившихся от принудительных работ, продолжили трудиться в компании.
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