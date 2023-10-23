OZON подтвердил факт массовой драки у логистического центра под Зеленодольском

В OZON официально подтвердили факт массовой драки на территории логистического центра под Зеленодольском. Соответствующий пост был опубликован в VK в группе Зеленодольск.Онлайн.

По их информации, там произошел массовый конфликт между работниками компаний-подрядчиков. Сотрудники службы безопасности OZON оперативно его пресекли, никто не пострадал.

«Для нас неприемлемо решение конфликтов с применением физической силы. Мы уже отстранили участников происшествия от работы и находимся на связи с правоохранительными органами», – говорится в сообщении.

Как сообщили «Татар-информу» в правоохранительных органах, проверку по данному факту проводит МВД Татарстана.