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Руc Тат
Происшествия 23 октября 2023 16:02

OZON подтвердил факт массовой драки у логистического центра под Зеленодольском

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В OZON официально подтвердили факт массовой драки на территории логистического центра под Зеленодольском. Соответствующий пост был опубликован в VK в группе Зеленодольск.Онлайн.

По их информации, там произошел массовый конфликт между работниками компаний-подрядчиков. Сотрудники службы безопасности OZON оперативно его пресекли, никто не пострадал.

«Для нас неприемлемо решение конфликтов с применением физической силы. Мы уже отстранили участников происшествия от работы и находимся на связи с правоохранительными органами», – говорится в сообщении.

Как сообщили «Татар-информу» в правоохранительных органах, проверку по данному факту проводит МВД Татарстана.

#массовая драка #Зеленодольский район
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