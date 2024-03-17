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Ozon опроверг фейки о закрытии пунктов выдачи: В Татарстане работаем штатно
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Компания Ozon опровергла сообщения о массовом закрытии пунктов выдачи в России. Как сообщили в пресс-службе, в Татарстане работа ведется в штатном режиме.
«На данный момент действует более 45 тысяч пунктов по всей России. Информация о массовом закрытии не соответствует действительности», — говорится в комментарии.
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