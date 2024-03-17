Ozon опроверг фейки о закрытии пунктов выдачи: В Татарстане работаем штатно

Компания Ozon опровергла сообщения о массовом закрытии пунктов выдачи в России. Как сообщили в пресс-службе, в Татарстане работа ведется в штатном режиме.

«На данный момент действует более 45 тысяч пунктов по всей России. Информация о массовом закрытии не соответствует действительности», — говорится в комментарии.