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Экономика 17 марта 2024 15:27

Ozon опроверг фейки о закрытии пунктов выдачи: В Татарстане работаем штатно

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Компания Ozon опровергла сообщения о массовом закрытии пунктов выдачи в России. Как сообщили в пресс-службе, в Татарстане работа ведется в штатном режиме.

«На данный момент действует более 45 тысяч пунктов по всей России. Информация о массовом закрытии не соответствует действительности», — говорится в комментарии.

#ozon
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