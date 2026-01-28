Ожоги от пара получили двое мужчин в одной из бань в Казани

Двое мужчин 35 и 36 лет получили ожоги от пара в одной из общественных бань Казани. Пострадавших доставили в ожоговое отделение РКБ Татарстана, сообщает пресс-служба клиники.

По словам пациентов, во время общего парения между банщиком и нетрезвой компанией завязалась перепалка. Из-за хамского поведения нетрезвых гостей банщик вышел из парной, ожидая, что шумная компания придет в чувства.

Однако нетрезвые гости решили устроить парение самостоятельно и плеснули ведро с водой прямо на печь. В этот момент весь основной пар пошел на двух мужчин, сидевших напротив печки. Мужчины получили ожоги ног, рук, спины, груди и даже лица. На место вызвали скорую помощь.

Мужчин доставили в РКБ Татарстана с ожогами 1-й и 2-й степени. На данный момент оба жителя Казани проходят лечение в ожоговом отделении клиники.