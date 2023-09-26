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«Ожившие ремесла»: в рамках выставки «Мы русские» в Нацмузее организовали мастер-классы
Сегодня в Национальном музее Республики Татарстана стартовала выставка «Мы русские». Она продлится до 10 октября, и в ее рамках будет организована целая программа мероприятий.
Экспозиция из фондов Российского этнографического музея рассказывает о культуре локальных групп русского народа конца XIX — первой четверти XX веков. Для более глубокого знакомства посетителей с темой организаторы решили провести множество различных мастер-классов.
Подробно о своем мастер-классе по верховой набойке на ткани «Татар-информу» рассказала Ольга Бударина — научный сотрудник отдела музейно-образовательных программ Нацмузея. «У нас есть набойные доски, называются они манеры, есть молоток — чекмарь, и эти манеры мы прибиваем к ткани и тем самым выбиваем наш рисунок. Верховая набойка появилась в России очень рано, но распространилась только в XVII веке. Сначала привозили ткани из Индии, затем стали привозить доски, а так как у нас в России много резчиков по дереву, то они стали резать эти доски и целыми семьями занимались покраской», — пояснила она.
«Вся наша одежда начинается с нитей. Нити бывают разные по составу: из растений, из шерсти, но подготовить растительную нить гораздо сложнее. Сейчас я показываю самое простое ручное плетение, тут кроме веретена ничего не используем. Веретено закручиваем, получается сильное натяжение, чтобы из пучка шерсти появлялась нитка. Она сама закручивается, так и получается нить», — поделилась секретами старинного ремесла и младший научный сотрудник отдела научной реконструкции Евгения Зиланова.
По словам Зилановой, существовали два способа ткачества: закладное — где, в каком порядке нити положили, в таком порядке узор и получается, и браное — при котором нужно какие-то нити поднимать, а другие опускать, чтобы получить сложный рисунок.
На выставке представлены костюмы, одежда и украшения, текстиль и утварь, орудия хозяйственной деятельности, детские игрушки и предметы культа разных локальных групп русского народа.
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