«Ожившие легенды и сказания»: В Казани проходит первый фестиваль уличных театров

В Казанском Кремле открылся первый фестиваль уличного театра «Ожившие легенды и сказания». С 11 по 13 июля Казанский Кремль превратится в волшебную театральную сцену под открытым небом, а многовековые стены крепости станут декорациями к захватывающим постановкам.





«Исполнение давней мечты»

Прошедшим вечером по мощеным улицам Казанского Кремля прошло масштабное театральное шествие. Фестиваль «Ожившие легенды и сказания» открыт, и его участники отпраздновали это грандиозное событие. Яркие костюмы и живая музыка – 10 театральных коллективов готовы подарить казанскому зрителю незабываемое зрелище.

«Зритель видит, что можно надеть на себя сапоги, красные штаны и пойти на улицу творить волшебство. Это, конечно, совсем другой жанр, тут зритель не покупает билетов, и его нужно постоянно держать в фокусе, чтобы он не ушел», – рассказала актриса уфимского театра De Bufo Виктория Емелева.

Труппа из Уфы уже сегодня представит спектакль «Ер», что в переводе с башкирского значит «земля». Это история про семью кочевников, которые отправляются на поиски своей земли и встречают Шурале. В Казань театр De Bufo приехал впервые, притом что их уличный спектакль, поставленный режиссером и руководителем театра Анастасией Гайнановой, уже существует три года и видел за это время около 7 российских городов.

Помимо De Bufo в эти дни выступят: Молодежный театр на Булаке («Про Федота стрельца молодого удальца»), Странствующие куклы господина ПЭЖО («Августа»), Кстовский театр кукол («Сказ об Иване Царевиче и Сером волке» и «Теремок»), Воронежский ВАУ театр («Как царь Петр чего-то там» и «Как бывало в старину»), Московский театр клоунады «Микос» («Богатыри») и идейный вдохновитель фестиваля Руслан Риманас с моноспектаклем «Сундук Абики».

«Мы давно дружим с Казанским Кремлем. Это была моя давняя мечта, чтобы в Казани появился свой фестиваль уличных театров. Бац! И эта мечта осуществилась!» – рассказал корреспонденту «Татар-информа» Риманас.

Первый день фестиваля закончился спектаклями «Абикины сказки» Альметьевского уличного театра «Легкие крылья» и «Месяцы» Странствующих кукол господина ПЭЖО.

«Казань стала театральной столицей России»

«В июне и июле Казань, можно сказать, стала столицей театральных событий Российской Федерации. У нас было вручение «Золотой Маски», у нас была международная театральная олимпиада, и буквально на днях прошел фестиваль «Горький+», – заявил заместитель министра культуры Татарстана Дамир Натфуллин во время открытия.

А теперь на протяжении еще двух дней зрителей ждут спектакли во Дворе Присутственных мест и на Пушечном дворе, где атмосфера старины усилит впечатления от игры актеров.

Фестиваль доступен каждому. Некоторые постановки адаптированы для людей с ОВЗ: воронежский «Как царь Петр чего-то там» и кстовский «Теремок» переведены на русский жестовый язык, а кстовский «Сказ об Иване Царевиче и Сером волке» пройдет с тифлокомментированием.

Но помимо спектаклей на площадке фестиваля проходят бесплатные мастер-классы от театральных мастеров. Заслуженная артистка Татарстана Елена Калаганова расскажет про сценическую речь и актерское мастерство. Актер театральной площадки «MOÑ» Руслан Риманас – клоун и балагур – не только выступит сам, но и научит погружаться в «состояние клоуна».

«Самое главное – это получение радости, потому что клоун ее дарит, получает и несет внутри себя», – рассказал Риманас.

О перевоплощениях и импровизации расскажет актриса Крымского государственного академического русского театра драмы Юлия Дудченко. На все события вход свободный, но необходима регистрация на сайте кремлевского музея-заповедника.

«Это большая школа для Казанского Кремля»

Казанский Кремль с 2023 года является участником программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». В рамках этой программы реализуются летние музейные лагеря для детей с особенностями развития и межрегиональные фестивали, направленные на популяризацию культурного наследия.

«Для нас это большая школа. Мы начали в 2023 году с небольших инициатив, но поддержка СИБУРа расширяется, и с каждым годом мы претендуем на большее количество проектов», – рассказал журналистам директор музея-заповедника Казанский Кремль Ильнур Рахимов.

В июне 2025 года Казанский Кремль и «Казаньоргсинтез» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на реализацию совместных проектов с целью сохранения историко-культурного наследия Татарстана, поддержку музейных инициатив и развитие культурно-просветительской деятельности.

«Бытует мнение, что Кремль – это туристический объект. Но здесь можно проводить время и жителям Казани. Такие мероприятия являются маяками для жителей нашего города», – поделился Рахимов.

Также директор музея-заповедника выразил надежду, что новый фестиваль станет ежегодной традицией. Но во многом это зависит от зрителей.

«Мы с коллегами из СИБУРа и Министерства культуры РТ обсудим итоги фестиваля. Мы действительно мечтаем, чтобы проект становился шире», – добавил он.

«Фестиваль гармонично вписался в ДНК Казани»

Фестиваль «Ожившие легенды и сказания» – это не просто спектакли, а живая традиция, энергия творчества и радость. Одна из ключевых целей проекта – сделать театр ближе и понятнее зрителю, открыть для него новый формат и новые театры. Фестиваль поддерживает театральные коллективы из регионов присутствия СИБУРа и помогает им заявить о себе.

Программа социальных инвестиций «Формула хороших дел» – это важный инструмент для создания благоприятной среды в регионах, где работает компания. Уличные театральные фестивали, созданные в рамках «Формулы», подарят гостям и жителям Казани незабываемые эмоции, наполненные волшебством театра.

«Данная программа реализуется по разным направлениям: культура, спорт, образование, наука, охрана окружающей среды, инклюзия», – рассказал журналистам руководитель службы по связям с государственными органами Республики Татарстан, СИБУР Холдинг Станислав Мартыненко.

СИБУР – крупнейшая нефтегазохимическая компания страны с очень высоким уровнем социальной ответственности, подчеркнул Мартыненко. Холдинг вкладывается в развитие комфортной городской среды в каждом из регионов присутствия.

«Этот фестиваль очень гармонично вписывается в ДНК Республики Татарстан и города Казани», – считает Мартыненко.

Программа «Формула хороших дел» проводится в Казани с 2023 года, а в Нижнекамске – с 2022-го. За это время было реализовано в общей сложности уже более 100 проектов. Программа продолжит свою работу и в следующем году.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»