В День защиты детей экскурсоводами Нацмузея РТ стали школьники в исторических костюмах

Традиционно в День защиты детей на площадке Национального музея Татарстана прошла акция «Музей – территория новых возможностей». В ее рамках юные экскурсоводы провели для казанских школьников свои первые экскурсии по залам самого старейшего музея республики.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Учащиеся казанских школ дарят деткам театрализованные экскурсии. Примечательно, что они сами разрабатывали свои тексты и конструировали исторические образы. Однако работа проходила и под чутким вниманием сотрудников музея. Дети проявили сами инициативу, заложили в свою деятельность творческую изюминку и по-новому интерпретировали классический материал исторического наследия России, в том числе и Татарстана», – рассказала заведующая отделом музейно-образовательных программ Нацмузея РТ Зарина Сафина.

В ходе экскурсии дети рассмотрели тысячи экспонатов, которые сегодня дают развернутую иллюстрацию природных богатств и событий Казанского края. Стенды музея содержат ценнейшие экспонаты ананьинской и булгарской эпох, античные и египетские предметы, древнейшие свитки и рукописные книги, множество золотых монет. Помимо прочего, участники экскурсии узнали о Волжской Булгарии, о царице Сююмбике и об образовании Казанского ханства.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

«Я рассказываю про археологию, хотела поучаствовать в акции из-за собственного желания. Все мы – юные экскурсоводы – сегодня очень волнуемся, ведь это не просто – взаимодействовать с дошкольниками, который нужно заинтересовать и в первую очередь расположить к себе. Однако все волнение пропадает, стоит тебе увидеть горящие глаза детей. Это бесконечно мотивирует, ведь ты понимаешь, что они тебя с интересом слушают и хотят узнать еще больше», – ученица гимназии №37 Авиастроительного района Зарина Хайруллина.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

По ее словам, каждый юный экскурсовод создал собственный индивидуальный текст для проведения экскурсии. А, чтобы заинтересовать и еще больше погрузить школьников в историю, были разработаны исторические образы разных эпох. Так, в музее можно было встретить ученицу мусульманского медресе, возвышенного поэта или даму прямиком из эпохи царствования Екатерины II, воевод Казанского ханства или девушку, облаченную в татарскую национальную одежду.

Помимо Национального музея республики, акция также прошла в музее имени Евгения Боратынского, литературном музее Габдуллы Тукая, на площадке музея истории татарской литературы с мемориальной квартирой Камала, в стенах Музея-мемориала Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и в музее имени Горького в селе Красновидово.

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Участниками проекта стали казанские школьники, в том числе учащиеся лицея №149 с татарским языком обучения, гимназии №37, гимназии №12 с татарским языком обучения имени Аитовой, полилингвального комплекса «Адымнар – путь к знаниям и согласию» и многопрофильного лицея №11.

Завершилась акция презентацией детской книги «Как бурозубке хобот помог» Айрата Бик-Булатова. Так, все участники интерактивных экскурсий стали первыми обладателями книги, рассказывающей о приключениях юных бурозубок (землеройках).

Фото: © Расих Фасхутдинов / «Татар-информ»

Отметим, что акция «Музей – территория новых возможностей» не только способствует патриотическому воспитанию школьников и изучению истории родного края, но и способна привлечь внимание школьников к профессии экскурсовода.