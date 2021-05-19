Ожившие экспонаты, спектакль «Хаим», огненное шоу: в Свияжске состоится «Ночь музеев»

29 мая в музее—заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится «Ночь музеев». Программа по традиции обещает быть насыщенной и разнообразной. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в музее-заповеднике.

Обычно всероссийская акция «Ночь музеев» приурочена к Международному дню музеев (18 мая) и проводится в середине мая, однако по традиции музейный комплекс Свияжска переносит событие на конец мая.

«Музей Свияжска не ограничивается музейными зданиями, и наша программа охватывает весь остров — с его природой, атмосферой. Мы обычно дожидаемся тепла — хотя в этом отношении погода в мае радует. „Ночь в музее Свияжска“ — это программа под открытым Свияжским небом в том числе, до позднего вечера», — рассказала заведующая отделом организации мероприятий ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» Дина Башкирова.

По словам собеседницы агентства, самое главное, что праздник выходит за рамки общепринятой акции, он не придерживается заданной тематики, а совершенно самобытный, охватывающий множество тем, направлений в искусстве и исторических эпох.

«Обычно остров на „Ночь музеев“ посещают 2-3 тыс. человек. В этом году ожидается не меньшее количество посетителей», — поделилась собеседница агентства.

«Ночь музеев» охватит все грани современного Свияжска: атмосферу уездного города и архитектуру XVI–XIX веков, музыку под открытым небом, искусство живописи, современный театр, народные песни и танцы, средневековые бои, новые технологии музейных экспозиций, красоту природы и мощь слияния трех рек, древнюю историю и устремленность в будущее.

В залах музеев в этот вечер «оживут» экспонаты и зазвучит музыка, взрослых и детей ждут театральные постановки и увлекательные мастер-классы. На Успенской площади прозвучат классические и джазовые композиции в исполнении пианиста Ильсура Вельгаса.

Во дворе Музея истории Свияжска гостям представят завораживающий пластико-поэтический спектакль «Хаим» по произведениям художника Хаима Сутина и веселое путешествие по стихам для детей «Рас-пре-крас-но!» от студентов 2-го курса Казанского театрального училища. Гости смогут создать свой собственный свияжский сувенир — открытку в технике линогравюры в мастерской печатной графики, пройти квест «Тайны и загадки острова Свияжск», поучаствовать в тематических интеллектуальных играх-викторинах.

На территории комплекса «Ленивый торжок» будут работать площадки исторической реконструкции разных эпох, мастерские ремесленников, ярмарка, лучно-арбалетный и метательный тир, пройдут мастер-классы по народным танцам, а для самых отважных — богатырские игры.

Под вечер всех ждет концерт под открытым небом: на сцену выйдут этно-группа «Страннiки» из Пензы, Random Reel из Казани, камерный оркестр «Ренессанс» и фолк-рокеры «Медвежий угол». Также в эту ночь состоятся зрелищные профессиональные бои в средневековых доспехах в свете факелов и турнир на кубок «Ночи в музее Свияжска» среди команд клубов исторической реконструкции из Москвы, Саратова, Екатеринбурга, Казани и Челябинска.

В завершение праздника организаторы представят красочное огненное шоу театра огня «Дженази». Ознакомиться с подробной программой «Ночи музеев» можно на сайте музея во «Вконтакте».