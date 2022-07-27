Оживление на рынке ипотечного страхования: ВСК фиксирует 30% рост

Страховой Дом ВСК наращивает объемы ипотечного страхования — в июне и июле 2022 года сборы по данному виду выросли на 30% по сравнению с маем. По мнению экспертов, положительная динамика связана с оживлением рынка кредитования.

С начала года наблюдалось значительное сокращение ипотечного рынка. В апреле, например, объем жилищных кредитов составил чуть больше 161 млрд рублей — это в 3,4 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество оформленных договоров ипотечного кредитования снизилось еще сильнее — в 3,9 раз по сравнению с апрелем 2021 года. В мае, по оценкам Frank RG, тенденция сохранилась — сумма выданных ипотечных кредитов уменьшилась на 26,7% по сравнению с апрелем.

Как следствие, начал снижаться объем собранных премий в ипотечном страховании. При этом сборы ВСК по данному виду сокращались не такими ускоренными темпами, а в июне и июле продемонстрировали позитивную динамику — объем собранных премий увеличился на 30%.

Отчасти оживление на рынке ипотечного кредитования связано со снижением ключевой ставки ЦБ до 9,5%. Так, в июне по данным ОКБ число новых ипотечных кредитов увеличилось на 75%.

«Безусловно, меры государственной поддержки, в частности введение льготных ипотечных программ, позитивно сказываются на рынке жилищных займов. Однако о полном восстановлении сегмента говорить еще слишком рано из-за множества негативных факторов. К ним можно отнести рост безработицы, который до конца года может достигнуть 7,1-7,8%, а также уровень бедности, который составил 14,3%. По прогнозам ЦБ, рост рынка ипотечного кредитования может замедлиться до 10-15% к концу 2022 года. Аналогично будут меняться и объемы ранка страхования жизни заемщиков. В целом до конца года сокращение рынка ипотечного страхования может составить 15-20%», — отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по продажам Страхового Дома ВСК.

Партнерский материал.