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Происшествия
9 октября 2022  16:42
Павел Климчак

Ожидающим паромной переправы в Керченском порту помогают волонтеры

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Керченская паромная переправа продолжает стабильно работать: только за прошедшие сутки на паромах перевезли около ста автомобилей и более 650 пассажиров. Сегодня в Керченский порт прибыли дополнительные паромы «Ейск» и «Лаврентий», чтобы перевозить фуры и другие большегрузы длиной не более 22 метров.

На переправа образовалась немаленькая очередь из ожидающих, но люди относятся с пониманием к сложившейся ситуации. Они пропускают грузовики со скоропортящимися продуктами и автобусы с людьми.

В связи с этим на месте развернули свой штаб волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ, которые выдают продукты первой необходимости – еду и воду – всем нуждающимся бесплатно.

Активисты создают комфортные условия для всех людей, которые сейчас ожидают переправу в Керченском порту.

#Волонтеры #паромная переправа
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